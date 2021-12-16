В море на юге Малайзии перевернулась лодка с нелегальными мигрантами — погибли 16 человек. Среди погибших — 10 мужчин и шесть женщин, говорится в заявлении Управления по обеспечению соблюдения законов на море Малайзии (MMEA).

14 человек удалось спасти, а еще 20 считаются пропавшими без вести.

Трагедия произошла в среду у берегов южного штата Джохор в Малайзии, причиной называют плохую погоду.

По сообщениям местных властей, на лодке находились индонезийцы без миграционных документов. Как правило, тысячи жителей Индонезии едут в Малайзию в поисках работы — работают они на фабриках и плантациях.



В последние годы потоки нелегальных мигрантов значительно возросли.

По данным базирующейся в Джакарте правозащитной группы Migrant CARE, от 100 000 до 200 000 индонезийцев ежегодно нелегально выезжают в Малайзию в поисках работы, многие из них являются жертвами банд торговцев людьми.

Трагедия с мигрантами в Испании

В октябре на юге Испании перевернулась лодка с мигрантами – люди плыли из Алжира. По сообщению местной береговой охраны, во время аварии 12 человек пропали без вести. Двух человек удалось спасти.

Фото: Malaysian Armed Forces