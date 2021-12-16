Немецкое издание Zeit пишет, что Восточной Европе грозит новая война и что Украина не представляет угрозы для России. Но берлинская коалиция, едва вступившая в должность, должна помогать сохранять мир в Европе.

Издание называет абсурдными требования президента РФ Владимира Путина о том, чтобы Украине никогда не предоставляли членство в НАТО. Это первая “красная линия” для Путина.

— Суверенные государства сами решают вопросы своей безопасности, как это было в случае Литвы, Латвии и Эстонии. Вторая “красная линия” Путина также абсурдна. Как НАТО может гарантировать, что не будет размещать какие-либо системы вооружений в соседних с Россией странах? Три балтийских государства имеют полное право на современные системы вооружений, — пишет Zeit.

Немецкое издание отмечает, что Запад должен своевременно указать России на последствия эскалации военной агрессии против Украины.

Например, Запад может исключить Россию из соглашения о международных платежах Swift, который объединяет около 11 000 банков из 200 стран мира.

— Гигантская санкция, которая практически остановит внешнюю торговлю России, — пишет Zeit.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединение важнейших промышленно-развитых стран, может понизить рейтинг России. Это сделало бы кредиты более дорогими и повлияло бы на экспорт в Россию.

Также Запад может запретить экспорт важных промышленных товаров, например, из сферы авиастроения.

— Альтернативы современным транспортным самолетам Airbus и Boeing в России нет, — отмечает Zeit.

Газопровод Северный поток-2 не должен быть введен в эксплуатацию. Вопреки утверждениям федерального правительства, Северный поток всегда был политическим проектом.

Вторжение в Украину оживит дискуссию о том, должен ли Запад поставлять стране оружие.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник поблагодарил немецкие СМИ за поддержку Украины.

Кроме того, украинский посол призвал правительство Германии срочно предоставить Украине оборонное оружие.

— Речь идет прежде всего о защите воздушного пространства от российских бомбардировщиков и ракет и об обороне украинского побережья, — отметил Андрей Мельник.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО.

Источник: Zeit