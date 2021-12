Новый законопроект в Сенате США предусматривает немедленные санкции против оператора Северного потока-2

Зарегистрированный в Сенате США в среду проект закона под названием Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны (The Guard/Guaranteeing Ukraine’s Autonomy by Reinforcing its Defense Act) предусматривает наложение немедленных санкций против оператора Северного потока-2 — компании Nord Stream 2 AG.

Об этом из Вашингтона сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

По его словам, санкции против оператора Северного потока-2 являются одним из способов предотвратить агрессию Кремля, на котором настаивают авторы законопроекта, поскольку этот трубопровод намеренно призван ослабить и изолировать Украину, увеличить зависимость Европы от российской энергии, а также взорвать союзников и партнеров США по всей Европе.

— Более 20 конгрессменов обеих партий обратились к Президенту США с официальным письмом, в котором призвали Джозефа Байдена не только оказать военную помощь Украине, но и немедленно ввести санкции против Nord Stream 2 AG и экономические санкции против России, — говорит Юрий Витренко.

Конгрессмены подчеркнули, что РФ спровоцировала энергетический кризис в Европе, чтобы ускорить запуск Северного потока-2 и взорвать демократические институты.

— Со своей стороны Конгресс засвидетельствовал мощную двухпартийную поддержку в вопросах защиты европейской энергетической безопасности и намерения защищать Центральную и Восточную Европу от манипуляций России на законодательном уровне, — подчеркнул Юрий Витренко.

Глава Нафтегаза ожидает, что The Guaranteeing Ukraine’s Autonomy by Reinforcing its Defense Act будет проголосован обеими палатами американского Конгресса и подписан президентом Джозефом Байденом.

Нафтегаз как национальная компания прилагает к этому максимум усилий.

– Благодаря совместным усилиям нам уже удалось отсрочить достройку этого трубопровода более чем на год. И даже будучи уже достроенным, он так и не заработал. Это тоже результат нашего сотрудничества с американскими и европейскими партнерами. Нафтогаз подключился к процедуре сертификации оператора Северного потока-2, которая, кстати, сейчас тоже приостановлена. Кроме того, у нас есть план дальнейших юридических шагов, чтобы помешать запуску этого российского газопровода, который Путин намерен и дальше использовать для шантажа и давления как на европейских потребителей, так и на политиков, — добавил Юрий Витренко.

Витренко добавляет, что в ситуации, когда на восточной границе Украины стоят десятки тысяч российских военных и техники, важно дать достойный отпор намерениям Кремля.

Среди прочего показать – газ должен быть товаром, а не оружием. Ведь энергетическое оружие в арсенале Путина может быть не менее убийственным, чем грады и буки.

Джерело: Юрий Витренко

Фото: Юрий Витренко