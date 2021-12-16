Накануне в Брюсселе стартовал саммит Восточного партнерства с участием лидеров Евросоюза и стран-членов ЕС.

Также на саммит отправились представители Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.

Основные темы саммита – борьба с коронавирусом и безопасность в Европе, учитывая возможное вторжение России на территорию Украины.

Факты ICTV изучили, что пишут западные СМИ о саммите в контексте Украины.

НАТО сигнализирует о поддержке Украины перед лицом угрозы со стороны России — The New York Times

Столкнувшись с угрозой эскалации со стороны России, президент Украины Владимир Зеленский потребовал гарантий безопасности от генсека НАТО Йенса Столтенберга на встрече в четверг.

В свою очередь Столтенберг, стоя рядом с Зеленским в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, высказал безоговорочную поддержку Украине, но не проронил ни слова об оказании военной помощи, которой просил официальный Киев.

При этом генсек вспомнил саммит 2008 года, во время которого члены НАТО пообещали членство в Альянсе Украине и Грузии.

— Мы поддерживаем это решение, — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Владимир Зеленский признал, что НАТО ничем не обязан Украине, однако ему все же придется вмешаться, чтобы сдержать любые последствия российской агрессии, способные повлиять на государства, которые являются членами Альянса.

Соединенные Штаты, Европейский Союз и НАТО заявили, что любое новое вторжение РФ в Украину повлечет за собой более жесткие экономические санкции, включая вероятность полной остановки газопровода Северный поток-2.

По мнению наблюдателей, наращивание Россией военного потенциала является попыткой оказать давление на страны НАТО, чтобы Альянс не смог забрать себе Украину.

Владимир Путин хочет стереть Украину с карты — Newsweek

Об этом американскому изданию заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

По его словам, Путин продолжит агрессию до тех пор, пока его не остановит более жесткий ответ Запада. А еще Путин твердо намерен подчинить себе Украину.

— Он просто не хочет, чтобы мы существовали. Он хочет одного: чтобы Украина перестала существовать, — уверен Пристайко.

Путин требует от США и их союзников по НАТО гарантий того, что они не разрешат присоединиться к Североатлантическому альянсу.

— Было написано бесчисленное множество статей, пытающихся точно определить стратегию и возможную цель 69-летнего президента России. Некоторые предполагают, что так Путин отвлекается от серьезных экономических проблем России. Другие говорят, что его амбиции — создание буферной зоны в Восточной Европе для защиты России. А третьи считают, что Путин стремится восстановить Советский Союз, который так сформировал его мировоззрение, — пишет Newsweek.

Пока американские и европейские лидеры пытаются провести грань между сдерживанием и деэскалацией, Киев призывает своих западных партнеров не потакать Кремлю.

— Никто не знает, что на самом деле у него в голове, и есть ли у него идея оставить по себе наследство. И если его наследие — это Советский Союз, то он мог для себя решить, что какую бы цену он ни заплатил, все равно попадет в учебники истории как собиратель земель, — считает Пристайко.

Путин боится демократии — Euronews

Лидеры ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить отношения с Беларусью и Россией — двумя странами, обвиняемыми в создании ненужной напряженности на восточных границах Европы. Если ситуация с Беларусью приутихла, то напряженность вокруг РФ нарастает.

Страны Запада опасаются, что президент Владимир Путин хочет осуществить полномасштабное военное вторжение в Украину.

— Мы столкнулись с самой опасной ситуацией за последние 30 лет. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить худший сценарий, который, к сожалению, мы не можем исключить, — сказал перед встречей президент Литвы Гитанас Науседа.

А президент Путин отрицает какие-либо намерения вторгнуться в Украину, и вместо этого потребовал юридических гарантий того, что НАТО не будет расширяться дальше на Восток, и не будет размещать свое оружие вблизи территории России. Эти условия воспринимаются Западом как полностью неприемлемые.

Опасения новой войны в Украине — Politico

Новый канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на саммите, призвал Россию уважать территориальную целостность Украины, и пообещал, что РФ заплатит высокую цену, если поступит иначе.

Накануне саммита Шольц сказал, что Берлин открыт для конструктивного диалога с Россией, но предупредил Москву, что любая агрессия против Украины будет дорого стоить.

Восточное партнерство состоит из 34 членов: 27 государств Евросоюза, а также Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии, Азербайджана и Армении.

Формат был создан в 2009 году.

Источник: The New York Times, Euronews, Politico