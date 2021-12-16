Сенаторы США предлагают выделить более $400 млн на военную помощь Украине

Девять сенаторов США предложили предоставить Киеву в 2022 году военную помощь в размере $450 млн. Кроме того, в документе предлагают закрепить за Россией статус спонсора терроризма, если она введет войска на территорию Украины.

— Поскольку Украина столкнулась с очередным наращиванием российских войск возле границы и угрозой вторжения, США должны сделать все возможное, чтобы сдержать Россию и предоставить Украине поддержку, необходимую ей для самообороны, — подчеркнул глава комитета сенатор-республиканец Джим Риш.

Он также представил свой проект Акт, гарантирующий Украине автономию, путем укрепления ее обороны. Его инициативу поддержали еще восемь сенаторов, среди которых старший республиканец в комитете Сената по вопросам вооруженных сил Марко Рубио и заместитель главы комитета по разведке Пэт Туми.

Сенаторы убеждены, что такая помощь со стороны США напомнит президенту РФ Владимиру Путину, что любая попытка обострения ситуации будет иметь реальные и конкретные последствия.

В то же время заместитель главы комитета по разведке Пэт Туми заявил, что простая угроза санкций не остановит Россию в ее планах по вторжению в Украину. Поэтому администрация Белого дома должна немедленно предпринять конкретные шаги по оказанию помощи Украине, наложив санкции на газопровод Северный поток-2.

15 декабря Сенат США принял законопроект о политике и бюджете в сфере обороны. Согласно ему, Америка выделит Украине помощь на сумму $300 млн.

Однако в законопроекте нет поправок по введению обязательных санкций против российского газопровода Северный поток-2, которые одобрила Палата представителей США.

Источник: Комитет Сената по международным отношениям