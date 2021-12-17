Мы готовы действовать, если Россия нападет на Украину – президент Еврокомиссии

Европейский Союз призвал Российскую Федерацию прекратить деэскалацию возле границ Украины. В случае дальнейшей агрессии, ЕС готов ввести масштабные санкции против РФ.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. По ее словам, Евросоюз имеет четкую позицию — в случае вторжения России в Украину ЕС применит санкции.

— Мы призываем Россию к деэскалации напряженности и воздержанию от дальнейшей агрессии. Если Россия двинется против Украины, ЕС будет способен задействовать санкции, которые могут иметь существенную цену, — подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии заявила, что Европа хотела бы иметь хорошие отношения с Россией, однако это также зависит от выбора Кремля.

— Мы хотим хороших отношений с Москвой, но это зависит от них – провести деэскалацию и сделать свой выбор. В случае дальнейшей агрессии – мы готовы, – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Согласно поручению Европейского совета, Еврокомиссия продумала разные действия для реагирования на вероятное нападение Российской Федерации.

В Брюсселе завершилось заседание Европейского совета. Во время него рассмотрели вопросы, важные для внутренней и внешней политики ЕС.

В частности, речь идет о наращивании войск России возле наших границ и военной агрессии на временно оккупированных территориях Украины.