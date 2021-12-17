Десять лет назад 17 декабря мир наблюдал, как молодой Ким Чен Ын шел рядом с катафалком своего отца по заснеженному Пхеньяну, а обезумевшие северные корейцы плакали от горя.

Длинное черное пальто и прическа Кима, напоминающая его покойного деда Ким Ир Сена, были похожи на поверхностную попытку подражать авторитету его предков.

Джозеф Юн, бывший специальный представитель США по Северной Корее, вспоминает Кима как объект насмешек. По его словам, некоторое время в Южной Корее и Китае было много карикатур на Ким Чен Ына

— Для международной общественности — Южной Кореи и Америки — было очень трудно воспринимать его всерьез, — вспоминает Джозеф Юн.

Но это быстро изменилось, поскольку молодой Ким продемонстрировал безжалостность и решительность. Ким казнил даже самых близких ему людей, пытаясь усилить свою власть. Согласно сообщению государственных СМИ, его влиятельный дядя Чан Сон Тхэк, который когда-то считался наставником Кима, был казнен в 2013 году за якобы попытку свержения правительства.

А старший сводный брат Кима Ким Чен Нам был убит с помощью нервно-паралитического яда в аэропорту Куала-Лумпур в Малайзии в 2017 году. Северная Корея отрицает свою причастность к этому убийству.

Сейчас мало кто сомневается в авторитете Кима, но некоторые эксперты опасаются, что его консолидированная власть может сделать лидера КНДР более опасным.

Создание лидера

Ким Чен Ын произнес свою первую публичную речь по случаю 100-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена в апреле 2012 года. Молодой лидер, стоя на трибуне, пообещал построить сильную социалистическую страну.

Менее чем через год, в феврале 2013 года, Ким Чен Ын провел свое первое ядерное испытание — третье в истории Северной Кореи. В течение последующих лет Северная Корея посвятила себя развитию военного потенциала, не ограничиваясь межконтинентальными баллистическими ракетами. Тестировались различные ракеты малой и средней дальности, и было произведено еще три подземных ядерных взрыва.

Помимо развития вооруженных сил страны, Ким добился дипломатической победы, которой ни его отец, ни его дед не смогли добиться — встречи на высшем уровне с действующим американским президентом. В 2018 году в Сингапуре Ким встретился с президентом США Дональдом Трампом. Тогда эту встречу посчитали попыткой наладить новые отношения между странами.

Далее последовала серия встреч на высшем уровне с мировыми лидерами, включая президента Китая Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и президента Южной Кореи Мун Чжэ-Ин, которая принесла мало ощутимых результатов, но они подняли глобальный авторитет Ким Чен Ына и Северной Кореи.

Создание кимченынзма

Разведывательное управление Южной Кореи заявило, что КНДР начала использовать внутри страны неологизм кимченынзм (Kimjongunism). В государственных СМИ появились сообщения о безупречном мастерстве Кима, даже до уровня идолопоклонства.

Недавно Центральное информационное агентство режима (KCNA) охарактеризовало Кима как “выдающегося учителя, ярко указывающего путь … с его уникальной идеологической и теоретической мудростью”.

Чхон Сон Чан, директор Центра северокорейских исследований Института Седжона, считает, что это преднамеренная стратегия КНДР по дифференциации кимченынзма от идеологий Ким Чен Ира и Ким Ир Сена.

Следующее десятилетие будет решающим для кимченынзма, поскольку Ким стремится выполнить свое обещание улучшить жизнь людей. В отличие от своих предшественников, Ким поощряет сочетание рыночной экономики, позволяющей людям получать прибыль, с плановой экономикой, которая ограничивает индивидуальную выгоду.

Однако пандемия коронавируса может стать самым большим препятствием на пути кимченынзма. Границы Северной Кореи закрыты почти два года с начала пандемии, блокируя почти всю торговлю и гуманитарную помощь.

По данным правительства Южной Кореи, в КНДР хроническая нехватка продовольствия составляет около миллиона тонн каждый год.

КНДР и мир

Северная Корея не испытывала никаких ракет с октября этого года. Некоторые эксперты считают, что пауза может быть связана с проведением зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале следующего года и Конгрессом коммунистической партии 2022 года.

— Китай не хочет ни беспорядка перед Олимпийскими играми, ни нестабильной ситуации на Корейском полуострове перед их собственным конгрессом, поэтому я думаю, что это ключевая причина, по которой Северная Корея не проводила никаких ракетных или ядерных испытаний. Это вызвало бы огромное недовольство Китая, — считает Джозеф Юн, бывший спецпредставитель США по Северной Корее.

Тем не менее эксперты ожидают, что КНДР продолжит работу над разработкой тактического ядерного оружия, гиперзвуковых ракет, твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты, атомной подводной лодки и ядерного стратегического оружия с подводным пуском.

Согласно отчетам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и других организаций, похоже, возобновилась деятельность на реакторе на ядерном комплексе в Йонбене.

Фото: White House