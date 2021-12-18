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Болгарского экс-министра финансов задержали на элитном авто, угнанном в России

Наташа Тарчевська редактор ленты
Болгарского экс-министра финансов задержали на элитном авто, угнанном в России

Пограничники остановили автомобиль бывшего главы Минфина Болгарии Владислава Горанова. Марку элитного автомобиля не разглашают.

Инцидент произошел 18 декабря, когда бывший чиновник хотел пересечь границу с Сербией. Во время привычной проверки правоохранители выяснили, что автомобиль Владислава Горанова находится в списке Интерпола с пометкой Угнанный в России.

Экс-министр вынужденно вернулся в Болгарию, однако уже через несколько часов успешно пересек границу на другой машине.

МВД страны начало следствие, чтобы выяснить, каким образом угнанный в России автомобиль оказался на территории Болгарии.

Как это могло произойти

По словам Владислава Горанова, он приобрел машину у популярной лизинговой компании.

В Болгарии довольно распространена практика создания так называемых клонов дорогих автомобилей: этим занимаются представители криминального мира.

Они устанавливают фальшивые номерные знаки, двигатель и раму на обычный автомобиль, позволяющий продать по более привлекательной цене.

Источник: Radio Bulgaria

Фото: Depositphotos

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