По информации польских пограничников, в ночь с 17 на 18 декабря на охраняемой пограничной заставе в Черемхе отрезке группа из 32 человек силой пыталась пересечь границу.

– Все происходило под контролем белорусских служб. Офицеры и солдаты бросали в польских пограничников и военных камней, слепили их лазерами, говорится в сообщении пограничной службы Польши.

W nocy 17/18.12, na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze grupa 32 osób siłowo forsowała granicę.Wszystko odbywało się pod nadzorem białoruskich służb.W funkcjonariuszy i żołnierzy ????????służb rzucano kamieniami i oślepiano ich laserami. Wszystkie os. zatrzymano. pic.twitter.com/mwUi9HOTsf — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 18, 2021

Всех мигрантов задержали.

Напомним, миграционный кризис на границе Польши и Беларуси усилился 8 ноября. Сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков пытались прорвать границу. Польские власти объявили о боевой готовности.

Источник: Twitter пограничной службы Польши

Фото: Пограничная служба Польши