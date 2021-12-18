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Более 30 мигрантов пытались силой прорваться из Беларуси в Польшу

Марта Бондаренко редактор ленты
Более 30 мигрантов пытались силой прорваться из Беларуси в Польшу

По информации польских пограничников, в ночь с 17 на 18 декабря на охраняемой пограничной заставе в Черемхе отрезке группа из 32 человек силой пыталась пересечь границу.

– Все происходило под контролем белорусских служб. Офицеры и солдаты бросали в польских пограничников и военных камней, слепили их лазерами, говорится в сообщении пограничной службы Польши.

Всех мигрантов задержали.

Напомним, миграционный кризис на границе Польши и Беларуси усилился 8 ноября. Сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков пытались прорвать границу. Польские власти объявили о боевой готовности.

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Источник: Twitter пограничной службы Польши

Фото: Пограничная служба Польши

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