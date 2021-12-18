В Пакистане в провинции Пенджаб в результате наезда автобуса на толпу гостей восемь человек погибли, еще девять получили травмы.
По сообщению местной полиции, трагедия произошла в зоне отдыха Тахли Адда (Tahli Adda) в городе Манди-Бахауддин. Люди веселились перед домом на обочине дороги.
Погибших и раненых доставили в ближайшую больницу. Ожидается, что число погибших может возрасти, поскольку большинство раненых находятся в критическом состоянии, сказал сотрудник больницы.
Предварительное расследование показало, что инцидент произошел в густом тумане, когда водитель не справился с управлением автобуса.
Ранее сообщалось, что в Пакистане мужчину подозревают в убийстве двух дочерей и четырех внуков. В полиции рассказали, что подозреваемый поджег дом своих детей, поскольку был против брака одной из дочерей.
Трагедия произошла в центре Пакистана – в одном из сел района Музаффаргарх.
Источник: Xinhua