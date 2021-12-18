В Пакистане в провинции Пенджаб в результате наезда автобуса на толпу гостей восемь человек погибли, еще девять получили травмы.

По сообщению местной полиции, трагедия произошла в зоне отдыха Тахли Адда (Tahli Adda) в городе Манди-Бахауддин. Люди веселились перед домом на обочине дороги.

Погибших и раненых доставили в ближайшую больницу. Ожидается, что число погибших может возрасти, поскольку большинство раненых находятся в критическом состоянии, сказал сотрудник больницы.

Предварительное расследование показало, что инцидент произошел в густом тумане, когда водитель не справился с управлением автобуса.

Ранее сообщалось, что в Пакистане мужчину подозревают в убийстве двух дочерей и четырех внуков. В полиции рассказали, что подозреваемый поджег дом своих детей, поскольку был против брака одной из дочерей.

Трагедия произошла в центре Пакистана – в одном из сел района Музаффаргарх.

Источник: Xinhua