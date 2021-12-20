Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи проведения конференции для обсуждения с Россией разделения так называемых сфер влияния в мире.

Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche. Генсек подчеркнул, что такая идея является ошибочной.

– Идея о проведении новой конференции, на которой мы заново обсуждали бы зоны влияния, в рамках которых большие государства могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад. Это совсем ошибочное направление, — подчеркнул Столтенберг.

В то же время, по его словам, темами для обсуждения с РФ должны стать меры по укреплению доверия, контролю над вооружением, прозрачности военных учений и снижению напряжения.

– И всего, что могло бы улучшить наши отношения. Но не ценой нарушения наших фундаментальных принципов, – добавил генсек НАТО.

Столтенберг в очередной раз заверил, что Альянс никогда не согласится на компромисс относительно Украины. Это заявление прозвучало на фоне требований Москвы относительно гарантий нерасширения НАТО в восточном направлении.

– Мы никогда не пойдем на компромисс по безопасности своих союзников или по поводу права каждой страны, включая Украину, решать собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, подтвержденные не только Альянсом, но также и РФ, — заявил генсек НАТО.

Столтенберг также подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН.

– У нее есть право просить о помощи для достижения этой цели, и я не понимаю, как это угрожает России, которая является агрессором в этом конфликте, — добавил он.

Генсек НАТО уточнил, что если РФ решит применить военную силу против Украины, ей придется заплатить высокую цену.

На днях Россия выдвинула условия НАТО относительно гарантий безопасности. Они предусматривают отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от включения Украины в его состав.

Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс изучил полученные от РФ предложения. Столтенберг подчеркнул, что любой диалог будет проходить только после консультаций с Украиной.

Источник: Le Journal du Dimanche