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Ошибочное направление: Столтенберг отверг возможность конференции с РФ по “зонам влияния”

Юлия Соколова редактор ленты
єнс столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи проведения конференции для обсуждения с Россией разделения так называемых сфер влияния в мире.

Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche. Генсек подчеркнул, что такая идея является ошибочной.

– Идея о проведении новой конференции, на которой мы заново обсуждали бы зоны влияния, в рамках которых большие государства могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад. Это совсем ошибочное направление, — подчеркнул Столтенберг.

В то же время, по его словам, темами для обсуждения с РФ должны стать меры по укреплению доверия, контролю над вооружением, прозрачности военных учений и снижению напряжения.

– И всего, что могло бы улучшить наши отношения. Но не ценой нарушения наших фундаментальных принципов, – добавил генсек НАТО.

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Столтенберг в очередной раз заверил, что Альянс никогда не согласится на компромисс относительно Украины. Это заявление прозвучало на фоне требований Москвы относительно гарантий нерасширения НАТО в восточном направлении.

– Мы никогда не пойдем на компромисс по безопасности своих союзников или по поводу права каждой страны, включая Украину, решать собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, подтвержденные не только Альянсом, но также и РФ, — заявил генсек НАТО.

Столтенберг также подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН.

– У нее есть право просить о помощи для достижения этой цели, и я не понимаю, как это угрожает России, которая является агрессором в этом конфликте, — добавил он.

Генсек НАТО уточнил, что если РФ решит применить военную силу против Украины, ей придется заплатить высокую цену.

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На днях Россия выдвинула условия НАТО относительно гарантий безопасности. Они предусматривают отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от включения Украины в его состав.

Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс изучил полученные от РФ предложения. Столтенберг подчеркнул, что любой диалог будет проходить только после консультаций с Украиной.

Источник: Le Journal du Dimanche

Фото: Depositphotos

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