Китайский авианосец Ляонин выходит на военные учения в Тихий океан

Китайская флотилия во главе с первым авианосцем страны Ляонином выходит в Тихий океан для проведения учений.

Ранее на этой неделе группа прошла через пролив Мияко, разделяющий японские острова Мияко и Окинава. В состав флотилии, не являющейся полноценной авианосной ударной группой, кроме авианосца, входят эскадренный миноносец типа 055, фрегат типа 054 и корабль снабжения Hulun Lake.

Между тем, по данным издания, авианосная группа США во главе с авианосцем Ronald Reagan возвращается из Тихого океана в порт приписки в Йокосука (Япония), а группа, возглавляемая авианосцем Carl Vinson, теперь находится в Индийском океане у северо-западных берегов Австралии.

SCMP напоминает, что на данный момент ВМС КНР располагают двумя авианосцами, строительство третьего близко к завершению.

Китайские авианосные ударные группы предназначены для действий вне “первой островной линии”, которая проходит от Японии до Малайского полуострова и включает Тайвань. Задача этих групп, как отмечает SCMP, не допустить вмешательства иностранных сил в случае операции Пекина против Тайваня.

За последний год Великобритания пережила сотни кибератак, целью которых стали исследования вакцины против коронавируса. Ряд случаев связывают с Китаем и Российской Федерацией.

В частности, речь идет о глобальной хакерской кампании, которую могла осуществить российская внешняя разведка. Так называемую кибератаку SolarWinds рассматривают как одну из самых серьезных в мире за последнее время.

Другой инцидент связан с атакой на Microsoft, к которой может быть причастен Китай.

Источник: South China Morning Post (SCMP)

Фото: South China Morning Post (SCMP)