В НАТО обсудят выдвинутые Россией предложения по предоставлению гарантий безопасности, однако не позволят этой стране диктовать собственные условия.

Об этом заявила новоназначенная министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита в Литву. Там она посетила немецкие войска, размещенные в Литве несколько лет тому назад для сдерживания возможной агрессии России. Это первая заграничная поездка Ламбрехт на новой должности.

В ходе общения с журналистами Ламбрехт отметила, что Москва не может диктовать странам Альянса, что им делать в плане региональной безопасности.

– Мы должны разговаривать друг с другом, а это значит обсуждение предложений, которые выдвинула Россия… Однако не может быть так, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать. И это то, что мы очень четко отметим во время переговоров (на следующей неделе в Североатлантическом совете – Ред.), – подчеркнула Ламбрехт.

Глава Минобороны Германии добавила, что нынешнее напряжение вокруг российско-украинского конфликта следует решать дипломатическими методами.

– Нам необходимо снять нынешнюю напряженность на дипломатическом уровне, но так же с помощью надежного сдерживания, — заявила министр.

Выступая на совместном с Ламбрехт брифинге, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас обвинил Россию в попытке “вбить клин” в НАТО. Он отметил, что Альянс не должен разрешать Москве разделить Европу на сферы влияния. Министр упомянул и об Украине.

– Мы должны поддерживать Украину всеми средствами, включая поставку летального оружия, — подчеркнул Анушаускас, не уточняя, какое именно оружие он имел в виду.

Что известно о требованиях РФ к НАТО

На днях Россия выдвинула условия НАТО и США по гарантиям безопасности. Они предусматривают отказ от расширения Альянса на восток и включения Украины в состав НАТО.

Среди требований также есть вывод военных подразделений НАТО из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и отказ от ведения военной деятельности на территории Восточной Европы.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на распространенные МИД РФ проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В ведомстве подчеркнули, что определять вектор дальнейшего развития своих отношений вправе только Украина и страны-члены НАТО.

В то же время, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс изучил предложения, полученные от России. Столтенберг подчеркнул, что любой диалог будет проходить только после консультаций с Украиной.

Источник: Deutsche Welle, Euronews