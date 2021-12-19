Президент США Джо Байден стремится предотвратить вторжение российских войск в Украину и уже поручил своей администрации быстро действовать и использовать все возможные инструменты.

Об этом информирует американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, которые пообщались с журналистами на условиях анонимности.

Так, Байден стремится избежать ошибок, допущенных администрацией Барака Обамы в 2014 году – во время захвата Россией Крыма и начала агрессии на Донбассе. Тогда США и Европа были захвачены врасплох.

Когда осенью этого года разведка США зафиксировала признаки того, что Россия может готовить новое нападение на Украину, Байден приказал своей администрации действовать быстро. Американский лидер дал поручение своей команде по национальной безопасности использовать все возможные инструменты, чтобы попытаться удержать президента России Владимира Путина от вторжения. На момент получения первых разведданных вероятность вторжения в США оценивали как такую, что может произойти через несколько месяцев.

По оценке собеседника телеканала, сейчас у главы Белого дома есть “четырехнедельное окно”, чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину.

– То, что мы делаем, очень просчитано. Но у нас есть лишь около четырех недель (дословно “четырехнедельное окно”, — Ред.), чтобы это осуществить (предотвратить нападение РФ, — Ред.), — подчеркнул в комментарии журналистам один из высокопоставленных чиновников.

Реакция Вашингтона на скопление войск РФ вблизи украинских границ изначально заключалась в дипломатических поездках осенью. В частности, директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву, чтобы непосредственно предостеречь Владимира Путина от агрессии.

Но поскольку российские войска продолжали накапливаться у границ с Украиной, “тихая” дипломатия быстро переросла в резкие публичные предупреждения в адрес Кремля: отступить или столкнуться с жесткими санкциями и увеличением военной помощи Украине со стороны США.

В комментарии CNN американские чиновники подчеркнули, что в случае новой агрессии последствия для РФ будут выходить за рамки всего, с чем эта страна столкнулась с 2014 года. Как объяснил журналистам представитель Белого дома, санкции, введенные в отношении России в 2014 году, были направлены на сдерживание развития конкретных российских государственных компаний, ограничив их доступ к рынкам капитала и американским технологиям.

Новые же санкции, которые готовятся на случай возможного вторжения РФ, будут непосильными, безотлагательными и нанесут существенные потери российской экономике и ее финансовой системе.

Во времена президентства Барака Обамы (когда Байден занимал должность вице-президента США), в 2014 году, американскую разведку критиковали из-за неспособности предусмотреть возможную оккупацию Крыма. Как отмечает CNN, в то время попытки Байдена предоставить оружие Украине и ввести чрезвычайно строгие санкции против РФ натолкнулись на сопротивление Обамы. Теперь же, по данным собеседников телеканала, Байден решил сделать все иначе.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника НАТО, сейчас Вашингтон гораздо активнее обменивается разведданными с Украиной по поводу действий РФ, чем это было в 2014 году. Это, в частности, происходит из-за четкого убеждения Байдена, что Украину нельзя исключать из каких-либо дискуссий по поводу ее будущего.

Как сообщили CNN европейские дипломаты, Вашингтон также поделился чрезвычайно подробными разведывательными данными по передвижениям российских войск с НАТО, странами Большой семерки (G7) и европейскими союзниками.

– Я не видел такого уровня координации в начале 2014 года, — отметил в комментарии журналистам бывший высокопоставленный чиновник НАТО.

В то же время, по данным CNN, Совет национальной безопасности США все еще с осторожностью относится к отправке в Украину определенных видов техники и вооружений: например, систем противовоздушной обороны. Поскольку передача такого оружия может быть расценена Россией как провокация.

По данным американских СМИ, в последние дни Россия продолжает стягивать войска к границам Украины, несмотря на то, что Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации конфликта.

В то же время, по оценкам спецслужб США, российский президент еще не принял решение о вторжении в Украину, но серьезно рассматривает такую возможность.

В США не исключают дополнительного размещения войск на ротационной основе в странах НАТО на случай, если РФ решится вторгнуться в Украину.

16 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в Альянсе не видят признаков сокращения количества российских войск вблизи границ Украины.