В Финляндии призвали ЕС и США готовиться к ужесточению санкций против РФ

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз должны быть готовы к значительному ужесточению санкций против Российской Федерации в случае полномасштабного вторжения ее войск на территорию Украины.

Такое мнение выразила премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью одному из местных изданий.

По ее словам, Запад должен подготовиться к любому сценарию относительно Украины.

— Европа не может согласиться с представлениями России о ее сферах влияния. Нам нужно ясно дать понять, что если Россия продолжит действовать агрессивно в отношении Украины, то это будет иметь последствия, — подчеркнула она.

Финский премьер подчеркнула, что США пообещали не пытаться вести переговоры с Кремлем относительно Украины, не проконсультировавшись с европейскими союзниками – и это намерение Вашингтона было поддержано в Брюсселе.

Она также отметила, что на РФ лежит огромная ответственность за то, чтобы избежать эскалации насилия и не допускать ухудшения ситуации у украинских границ и на оккупированных территориях.

Марин резюмировала, что в Хельсинки на сегодняшний день не рассматривают присоединения Финляндии к Североатлантическому Альянсу, однако такая опция на будущее существует, а внешнеполитический вектор будет определяться исключительно на основании самостоятельного выбора народа Финляндии.

Источник: Yle Radio Suomi

Фото: Twitter Санна Марин