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Почти сатанинское дело: Папа Франциск осудил домашнее насилие над женщинами

Мария Степанюк редактор ленты
Папа Римський Франциск

Папа Франциск осудил домашнее насилие над женщинами как “почти сатанинское”. Об этом глава католической церкви заявил во время программы, которая транслировалась в итальянской сети TG5 в воскресенье.

Он разговаривал с группой из четырех человек со сложной обстановкой, в том числе с жертвой домашнего насилия. Понтифик жаловался на “очень, очень большое” количество женщин, “которых избивают и над которыми издеваются в своих домах”.

— Проблема в том, что для меня это почти сатанинское дело, потому что оно использует человека, который не может защитить себя, который может только (попробовать, — Ред.) заблокировать удары. Это унизительно. Очень унизительно, – сказал Папа Франциск.

Папа добавил, что пострадавшие от насилия женщины не потеряли своего достоинства. С начала пандемии коронавируса Папа Франциск сделал несколько комментариев по поводу домашнего насилия.

В ряде стран участились случаи насилия, поскольку многие оставались в ловушке со своими обидчиками во время карантина.

Согласно отчету ООН, охватившему 13 стран, половина опрошенных женщин заявили, что подверглись определенной форме насилия с начала пандемии.

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В июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола. Соответствующий документ позволяет пострадавшему от насилия получить возмещение материального и морального ущерба.

Какое наказание будет ждать правонарушителей за совершение домашнего насилия, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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