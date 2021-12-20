Почти сатанинское дело: Папа Франциск осудил домашнее насилие над женщинами

Папа Франциск осудил домашнее насилие над женщинами как “почти сатанинское”. Об этом глава католической церкви заявил во время программы, которая транслировалась в итальянской сети TG5 в воскресенье.

Он разговаривал с группой из четырех человек со сложной обстановкой, в том числе с жертвой домашнего насилия. Понтифик жаловался на “очень, очень большое” количество женщин, “которых избивают и над которыми издеваются в своих домах”.

— Проблема в том, что для меня это почти сатанинское дело, потому что оно использует человека, который не может защитить себя, который может только (попробовать, — Ред.) заблокировать удары. Это унизительно. Очень унизительно, – сказал Папа Франциск.

Папа добавил, что пострадавшие от насилия женщины не потеряли своего достоинства. С начала пандемии коронавируса Папа Франциск сделал несколько комментариев по поводу домашнего насилия.

В ряде стран участились случаи насилия, поскольку многие оставались в ловушке со своими обидчиками во время карантина.

Согласно отчету ООН, охватившему 13 стран, половина опрошенных женщин заявили, что подверглись определенной форме насилия с начала пандемии.

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В июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола. Соответствующий документ позволяет пострадавшему от насилия получить возмещение материального и морального ущерба.

Какое наказание будет ждать правонарушителей за совершение домашнего насилия, читайте в материале Фактов ICTV.