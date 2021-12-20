Кандидат от левых сил Габриэль Борич победил на президентских выборах в Чили и стал самым молодым лидером в истории страны.

В напряженной гонке 35-летний бывший лидер студенческих протестов победил своего ультраправого оппонента Антонио Каста с более чем 10% отрыва.

Борич сказал своим сторонникам, что будет заботиться о демократии, пообещав ограничить неолиберальную экономическую модель Чили. Он возглавит страну, которую в последние годы всколыхнули массовые протесты против неравенства и коррупции.

После объявления результатов выборов на улицы столицы Чили Сантьяго вышли тысячи его поклонников, размахивавших флагами и сигналивших с автомобилей, празднуя победу Борича.

В своем выступлении Борич сказал, что берется за работу со смирением и “огромным чувством ответственности”, пообещав “решительно бороться против привилегий избранных”.

– Перед нами огромный вызов. Я знаю, что в ближайшие годы будущее нашей страны поставлено на карту, поэтому я гарантирую, что буду президентом, который заботится о демократии и не рискует ею, больше слушает, чем говорит, стремится к единству и ежедневно заботится о нуждах людей, – сказал он.

По официальным результатам Борич получил 56% голосов против 44% у Каста, признавшего поражение только через полтора часа после закрытия избирательных участков и подсчета около половины бюллетеней.

По данным ООН, когда-то самая стабильная экономика в Латинской Америке, Чили имеет один из самых больших в мире разрывов в доходах: 1% населения владеет 25% богатства страны. Борич пообещал побороть это неравенство путем расширения социальных прав и реформирования пенсионной и медицинской систем Чили, а также сокращения рабочей недели с 45 до 40 часов и стимулирования зеленых инвестиций.

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Габриэль Борич в 2014 году активно участвовал в антиправительственных протестах, где пообещал “похоронить” неолиберальную экономическую модель, введенную диктатором Аугусто Пиночетом в 1973—1990 годах. Он поддержал массовые демонстрации против неравенства и вероятной коррупции, всколыхнувшие Чили в 2019 и 2020 годах.

Его оппонент Антонио Каст защищал наследие Аугусто Пиночета, пришедшего к власти в результате государственного переворота и правившего страной с 1973 до 1990 года. Под его руководством были убиты или пропали без вести более 3 тыс. человек, а тысячи политических оппонентов содержались в лагерях для интернированных.

17 декабря в Чили в возрасте 99 лет умерла Люсия Ириарт – вдова диктатора Аугусто Пиночета. Она славилась своим сильным характером и тем, что влияла на решение своего мужа, кого назначать на государственный пост. Известно, что Ириарт никогда не выражала сожаления по поводу кровавой диктатуры мужчины.