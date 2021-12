В Малайзии из-за сильных наводнений, обусловивших мощные дожди, эвакуировали уже более 21 тыс. человек.

Преодолевать последствия непогоды 66 тыс. представителям спецслужб помогают добровольцы.

В настоящее время из-за наводнения закрыт ряд автомагистралей и главных дорог в восьми районах штата Селангора, а также вблизи международного аэропорта Куала-Лумпур.

По состоянию на утро количество пострадавших семей в штате Перак возросло с 63 до 242.

Местные службы сообщают, уровень воды в двух главных реках штата после сильного дождя, который беспрестанно шел несколько дней подряд, остается на опасном уровне.

Flooding in Malaysia currently is absolutely disturbing… it’s just bad event after bad event for Malaysia. Hoping that things don’t get much worse than this but it’s shocking and sad. pic.twitter.com/I33W41xebc

— PROVIDENCE (@mnolololo) December 19, 2021