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У задержанного в Берлине грузинского генерала Каландадзе гражданство Украины

Мария Степанюк редактор ленты
Георгій Каландадзе

Полиция в аэропорту Берлина задержала Георгия Каландадзе – бывшего начальника Генерального штаба Грузии времен президентства Михеила Саакашвили.

В генпрокуратуре Грузии сообщили, что мужчина находился в розыске. Его обвиняют в незаконном лишении свободы и пытках гражданина Грузии Элберта Коберидзе в июле 2012 года. В Грузии ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.

По данным следствия, полицейские незаконно задержали Коберидзе и доставили в Управление военной полиции в Тбилиси в наручниках и с мешком на голове. На следующий день из него якобы выбивали признание в подготовке к теракту, затем закрыли на несколько дней в одной из комнат.

Представитель МИД Украины Олег Николенко подтвердил, что Каландадзе имеет гражданство Украины и занимает должность советника в Национальной гвардии.

— Посольство Украины в Германии информировано о задержании 19 декабря в аэропорту Берлин-Бранденбург украинского гражданина Георгия Каландадзе, – рассказал Николенко.

Он добавил, что украинские консулы уже взаимодействуют с немецкими правоохранителями для выяснения причин задержания и предоставления Каландадзе консульской помощи.

Каландадзе получил гражданство Украины 20 декабря 2019 года указом президента Зеленского.

Георгий Каландадзе покинул Грузию после смены власти в 2012 году. Преимущественно он жил в Украине, работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.

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Фото: newsgeorgia.ge

Источник: Украинская правда

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