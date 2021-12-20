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Жертвами тайфуна Рай на Филиппинах стали более 200 человек

Татьяна Забожко редактор ленты
Жертвами тайфуна Рай на Филиппинах стали более 200 человек

По меньшей мере 208 человек погибли, 52 пропали без вести и сотни получили ранения в результате мощного тайфуна Рай на Филиппинах.

Еще более 300 тыс. человек покинули свои дома и пляжные курорты.

Тайфун сорвал крыши, вырвал деревья, повалил бетонные опоры электропередач, разбил деревянные дома на куски, уничтожил посевы и затопил села.

Масштабы разрушений эксперты сравнивают с тайфуном Хайян в 2013 году. Тогда погибли и пропали без вести более 7 тыс. человек.

Одним из наиболее пострадавших островов является Бохол. Массовым разрушениям подверглись также Сиаргао, Динагат и Минданао.

Органы по ликвидации последствий стихийного бедствия не могут оценить полный размер ущерба от тайфуна, поскольку у части районов нет коммуникаций.

В пострадавшие районы направили тысячи военнослужащих, полицейских, береговой охраны и пожарных.

Президент Родриго Дутерте уже пообещал выделить $40 млн для восстановления.

Источник: New Straits Times

Фото: Dreamstime

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