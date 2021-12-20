По меньшей мере 208 человек погибли, 52 пропали без вести и сотни получили ранения в результате мощного тайфуна Рай на Филиппинах.
Еще более 300 тыс. человек покинули свои дома и пляжные курорты.
Тайфун сорвал крыши, вырвал деревья, повалил бетонные опоры электропередач, разбил деревянные дома на куски, уничтожил посевы и затопил села.
Масштабы разрушений эксперты сравнивают с тайфуном Хайян в 2013 году. Тогда погибли и пропали без вести более 7 тыс. человек.
#PHILIPPINES
More than 100 dead in Philippines typhoon.#AFP pic.twitter.com/5raiaGbhR2
— AFP Photo (@AFPphoto) December 19, 2021
Одним из наиболее пострадавших островов является Бохол. Массовым разрушениям подверглись также Сиаргао, Динагат и Минданао.
Органы по ликвидации последствий стихийного бедствия не могут оценить полный размер ущерба от тайфуна, поскольку у части районов нет коммуникаций.
В пострадавшие районы направили тысячи военнослужащих, полицейских, береговой охраны и пожарных.
Президент Родриго Дутерте уже пообещал выделить $40 млн для восстановления.
Источник: New Straits Times