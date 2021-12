По меньшей мере 208 человек погибли, 52 пропали без вести и сотни получили ранения в результате мощного тайфуна Рай на Филиппинах.

Еще более 300 тыс. человек покинули свои дома и пляжные курорты.

Тайфун сорвал крыши, вырвал деревья, повалил бетонные опоры электропередач, разбил деревянные дома на куски, уничтожил посевы и затопил села.

Масштабы разрушений эксперты сравнивают с тайфуном Хайян в 2013 году. Тогда погибли и пропали без вести более 7 тыс. человек.

#PHILIPPINES

More than 100 dead in Philippines typhoon.#AFP pic.twitter.com/5raiaGbhR2

— AFP Photo (@AFPphoto) December 19, 2021