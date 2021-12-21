Датская разведка указала на Россию как на одну из самых больших угроз для страны

Россия является одной из самых больших угроз безопасности Дании, предостерегает разведывательная служба страны.

Новая оценка безопасности от Службы оборонной разведки Дании (FE) подчеркивает наступательное поведение России в последние годы.

— В России глубокое недоверие к Западу. Это создает риск ошибок и непреднамеренной военной эскалации, которая может произойти в очень короткие сроки, говорится в оценке безопасности.

В докладе также говорится, что Россия провела переоснащение военных сил в регионе вблизи Дании и что РФ проводит “следующие разведывательные операции”, в том числе кибершпионаж.

— Россию беспокоит Дания из-за ее географического положения и членства в НАТО. Понятно, что ситуация в Балтийском море, где наблюдается высокий уровень военных учений, вызывает беспокойство, — приводит портал слова главы разведслужбы Ани Дальгор-Нильсен.

Однако маловероятно, что Россия пойдет на военную конфронтацию со странами НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что в Альянсе не видят признаков того, что количество российских войск вблизи границ Украины сокращается.

Кроме того, заявления о красных линиях делаются со стороны Кремля на фоне требований, которые Россия выдвинула США и Североатлантическому альянсу. Так, Кремль требует не расширять НАТО, в частности, не включать в его состав Украину и Грузию.

Источник: Norway Today