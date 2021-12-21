Россия в 2015 году атаковала украинскую энергосистему. Тогда российские хакеры получили доступ к центру управления электроэнергетической компании и выключили одну электростанцию ​​за другой.

Теперь эксперты говорят, что Москва может предпринять аналогичные шаги, пишет издание The New York Times.

Сейчас же Соединенные Штаты и Великобритания незаметно отправили в Украину киберэкспертов, чтобы подготовить страну к возможным кибератакам со стороны РФ. Это может стать еще одним планом Путина по вторжению в Украину.

Согласно данным американской разведки, цель России — выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным — и, возможно, предоставить повод для вторжения. В определенном смысле российская киберкампания против Украины никогда не прекращалась, но до недавнего времени она была на довольно низком уровне.

Американские официальные лица и эксперты говорят, что за последний месяц количество кибератак активизировалось, даже несмотря на то, что внимание общественности было сосредоточено на наращивании войск вдоль украинских границ.

— Это широкомасштабная кампания, нацеленная на многочисленные украинские государственные органы, в том числе органы внутренних дел — Национальную полицию — и электроэнергетические компании, — сказал Дмитрий Альперович, ведущий исследователь российской киберактивности и глава исследовательской группы Silverado Policy Accelerator.

Ранее Джейк Салливан, советник президента Байдена по национальной безопасности, заявил, что Путин еще не принял решение о вторжении в Украину.

Что касается возможной кибератаки, то, по словам высокопоставленного сотрудника разведки, что она почти наверняка последуют за физическим вторжением.

Путин уже работает над созданием поддержки внутри страны, а также в Африке, Южной и Центральной Америке. Информационные кампании под руководством России были сосредоточены на очернении украинского правительства и обвинении его лидера в создании гуманитарного кризиса на Востоке.

Для нивелирования российских кибератак Соединенные Штаты могут подключить ресурсы Киберкомандования США.

С приближением праздников американские официальные лица заявляют, что они находятся в состоянии повышенной готовности. И если Путин действительно начнет кибератаку, либо как отдельную акцию, либо как предвестник военной атаки, то она, скорее всего, произойдет после православного Рождества, в конце первой недели января.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что в начале 2022 года в Киеве пройдут учения НАТО по кибербезопасности.

Источник: The New York Times