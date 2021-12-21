РФ планирует серьезные военные действия: Госдеп США советует американцам не ехать в Украину

Государственный департамент США посоветовал американцам воздержаться от поездок в Украину из-за ситуации с коронавирусом и усиления угроз со стороны России.

Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства. В Госдепе предупреждают, что Россия планирует серьезные военные действия. А ситуация в Крыму и на Донбассе может ухудшиться и быть непредсказуемой.

— Граждане США должны знать о сообщениях, что Россия планирует значительные военные действия против Украины. Гражданам США также напоминают, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольной России восточной Украине, непредсказуемы и могут ухудшаться без предупреждения.

Государственный департамент также предупреждает о возможных сложностях работы посольства в Киеве, в частности, в предоставлении помощи американцам для выезда из Украины.

По поводу оккупированных восточных областей в ведомстве отметили, что там погибли 13 тыс. человек. На Донбассе после задержки на контролируемых военными РФ блокпостах угрожали, задерживали или похищали людей, в том числе граждан США.

Также в Госдепе отметили, что в Украине преступления против иностранцев и собственности являются распространенным явлением.

— Демонстрации, которые иногда перерастают в насильственные, регулярно проходят по всей Украине, в том числе и в Киеве. Произошли также политические убийства и взрывы. Есть сообщения о насильственных нападениях на группы меньшинств и полицию со стороны радикальных групп, — говорится в сообщении.

Источник: Государственный департамент США