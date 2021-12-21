Гражданка РФ София Сапега, являющаяся подругой основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, написала прошение о помиловании на имя самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом в комментарии радиостанции Эха Москвы сообщил ее отчим Сергей Дудич.

— Какое-либо решение может быть принято только после суда. Но мы все же надеемся на помилование. Я знаю, что София написала прошение о помиловании. Будем ждать, – сказал Дудич.

Он добавил, что уголовное дело в отношении девушки уже было передано прокуратуре для отправки в суд.

София Сапега обвиняется в разжигании социальной розни, девушка заключила досудебное соглашение, поэтому ей грозит минимальное наказание — 6 лет лишения свободы.

Ее и Романа Протасевича арестовали 23 мая 2021 года в Минске. Для этого белорусские власти принудительно посадили самолет ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс. Лайнеру приказали совершить посадку якобы из-за угрозы взрыва на борту. Позже выяснилось, что сообщение о бомбе было частью спецоперации властей.

Обстоятельства задержания Протасевича и его девушки повлекли за собой резкую критику мирового сообщества. Минск обвинили в захвате самолета и похищении людей. Против властей Беларуси были введены новые санкции. Российские власти в рассмотрение дела Сапеги не вмешиваются – хоть она гражданка России.

Источник: Эхо Москва

Фото: Instagram|София Сапега