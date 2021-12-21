Шольц призвал Путина к деэскалации ситуации на границе с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц провел первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Темой для обсуждения была Украина.

В пресс-службе канцлера сообщили, что во время разговора Олаф Шольц отметил необходимость продвижения переговоров в Нормандском формате.

– Канцлер и президент России также говорили об усилении российского военного присутствия возле Украины. Он выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о необходимости срочной деэскалации, – написал спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

Kanzler @OlafScholz hat heute in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin seine Sorge angesichts der Lage im Umfeld der #Ukraine ausgedrückt. Eine Deeskalation sei dringend notwendig. pic.twitter.com/pghwdfq7Z8 — Steffen Hebestreit (@RegSprecher) December 21, 2021

В то же время в Кремле заявили, что Олаф Шольц и Владимир Путин обсудили и вопросы так называемых гарантий безопасности, в которых Москва требует исключить членство Украины в НАТО.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров по безопасности с США и НАТО. Среди прочего Кремль требует не расширять состав Альянса, в частности, не включать Украину и Грузию.

Кремль также требует, чтобы страны-члены Североатлантического альянса обязались не вести какую-либо военную деятельность в Украине, а также на территории других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что диалог с РФ может состояться только после консультации с украинской стороной.

В украинском МИД заявили, что только члены НАТО и Украина могут решать вопросы развития своих отношений.