Дело о сбитом МН17: каждому близкому родственнику погибшего должно быть выплачено €40 тысяч

Сторона обвинения в судебном процессе по делу о сбитом МН17 считает, что каждому, у кого в этой катастрофе погиб родной и близкий человек, должно быть выплачено €40 тыс.

Генпрокурор Биргит ван Руссел сообщил, что мужчине (жене), официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, жившему вместе с погибшим, детям, родителям, опекунам сумма компенсации должна составлять €40 тыс.

Выступая с обвинительным заключением 21 декабря в проходящем в Схипголе судебном процессе, Ван Руссел продолжила, что второй категории, к которой относятся дети и родители, не жившие вместе с погибшим, должно быть выплачено по €35 тыс., а третьей категории, к которой относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и семьи супругов, проживавших с погибшим – €30 тыс.

– Эта сумма применяется к каждому, кто потерял близкого. В иске, который мы передадим суду завтра, мы конкретизируем по каждой категории, кто к какой категории принадлежит. Если родные лишились нескольких близких, может быть разрешено умножение этой суммы (на количество погибших), — добавила генпрокурор.

Она также сообщила, что следствие считает необходимым передать обломки сбитого “Боинга” “Малайзийским авиалиниям”, как и кабину пилотов, которую реконструировали для восстановления картины повреждений.

— Что касается обломков ракеты, принадлежавшей российской армии, то они должны быть конфискованы. Ракета официально не принадлежала обвиняемому Гиркину. Это была ракета российских Вооруженных сил, и она может быть конфискована, потому что российские вооруженные силы знали, что Гиркин и другие обвиняемые используют ракету, чтобы сбивать самолеты, считает обвинение.

Завтра, 22 декабря прокурор объявит свое требование приговора четырём обвиняемым — трем гражданам РФ и одному гражданину Украины: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. Все четыре привлечены к ответственности за то, что стали причиной крушения рейса MH17, в результате которой погибли 298 пассажиров, наказываемых по ст. 168 Уголовного кодекса и за убийство 298 пассажиров рейса MH17, наказываемого по ст. 289 Уголовного кодекса.

В июне 2019 года следственная группа озвучила имена четырех подозреваемых по делу о сбитии Boeing 777 рейса MH17. Речь идет о трех гражданах России – Игоре Гиркине, Сергее Дубинском и Олеге Пулатове, а также украинце Леониде Харченко.

С 6 сентября по 17 ноября 2021 года в суде выступали родственники погибших.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщала, что судьи по делу о сбитии рейса МН17 уже составили график для оглашения приговора.