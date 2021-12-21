В Японии повесили троих заключенных во вторник, 21 декабря, что стало первой казнью за почти три года в стране. При этом правительство заявило о необходимости сохранить смертную казнь из-за продолжающихся “жестоких преступлений”.

Одним из трех казненных стал 65-летний Ясутака Фудзисиро, который с помощью молотка и ножа убил свою 80-летнюю тетю, двух двоюродных братьев и еще четырех членов семьи в 2004 году. Двумя другими были 54-летний Томоаки Таканедзава, убивший двух клерков в салоне игровых автоматов в 2003 году, и его сообщница, 44-летняя Мицунори Оногава.

В Японии на данный момент приговорены к смертной казни более 100 человек, большинство из них — за массовые убийства. Казни проводят через повешение, но спустя длительное время после приговора. Во времена нового премьер-министра Фумио Кисиды, вступившего в должность в октябре, это были первые казни.

— Сохранить смертный приговор или нет – это важный вопрос, касающийся основ японской системы уголовного правосудия. Учитывая, что жестокие преступления продолжают совершаться, необходимо казнить тех, чья вина чрезвычайно тяжела, поэтому отменять смертную казнь нецелесообразно, – сказал заместитель главного секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара.

Япония является одной из немногих развитых государств, которая сохраняет смертную казнь. И публичная поддержка такой меры наказания остается высокой, несмотря на международную критику, в особенности со стороны правозащитных групп. Из промышленно развитых стран смертная казнь действует также в США.

В 2020 году во всем мире было казнено около 483 человека, что на четверть меньше, чем в 2019 году.

Источник: The Japan Times