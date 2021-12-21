Генеральный директор благотворительной организации Christian Aid Ministries Дэвид Тройер подтвердил, что все 17 миссионеров, которых в октябре похитили на Гаити, теперь на воле.

Днем 19 декабря из Гаити вылетел американский самолет с освобожденными заложниками.

— Все, включая 10-месячного ребенка, 3-летнего и 6-летнего мальчика, чувствуют себя достаточно хорошо, — сказал Дэвид Тройер.

По его словам, в плену миссионеры молились и поддерживали друг друга.

— Они молились за своих похитителей и рассказывали им о любви Бога и их нужде в покаянии, — отметил Тройер.

Захватившая их банда изначально требовала выкуп в размере $1 млн за заложника.

Как сообщает британская телерадиокомпания BBC со ссылкой на представителя церкви миссионеров, людям удалось сбежать ночью и ориентироваться в горах по звездам, чтобы часами пробираться через густой кустарник.

— Когда они почувствовали, что время пришло, они нашли способ открыть дверь и выйти из заточения. Всю дорогу люди шли молча, — сказал представитель церкви Уэстон Шоуолтер на пресс-конференции в Огайо.

На рассвете они нашли человека с телефоном, который помог им связаться с местными органами власти.

Позже миссионеров доставили обратно во Флориду рейсом береговой охраны США. Сейчас большинство из них уже находятся у себя дома.

Миссионеров похитила банда 400 Mawozo. Власти неделями вели переговоры с похитителями.

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Ранее сообщалось, что в ноябре освободили двух членов миссионерской группы, а еще троих — в начале декабря.

Пока неизвестно, выплатили ли злоумышленникам выкуп.

Источник: Christian Aid Ministries

Фото: Christian Aid Ministries