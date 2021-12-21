Генеральный директор благотворительной организации Christian Aid Ministries Дэвид Тройер подтвердил, что все 17 миссионеров, которых в октябре похитили на Гаити, теперь на воле.
Днем 19 декабря из Гаити вылетел американский самолет с освобожденными заложниками.
— Все, включая 10-месячного ребенка, 3-летнего и 6-летнего мальчика, чувствуют себя достаточно хорошо, — сказал Дэвид Тройер.
По его словам, в плену миссионеры молились и поддерживали друг друга.
— Они молились за своих похитителей и рассказывали им о любви Бога и их нужде в покаянии, — отметил Тройер.
Захватившая их банда изначально требовала выкуп в размере $1 млн за заложника.
Как сообщает британская телерадиокомпания BBC со ссылкой на представителя церкви миссионеров, людям удалось сбежать ночью и ориентироваться в горах по звездам, чтобы часами пробираться через густой кустарник.
— Когда они почувствовали, что время пришло, они нашли способ открыть дверь и выйти из заточения. Всю дорогу люди шли молча, — сказал представитель церкви Уэстон Шоуолтер на пресс-конференции в Огайо.
На рассвете они нашли человека с телефоном, который помог им связаться с местными органами власти.
Позже миссионеров доставили обратно во Флориду рейсом береговой охраны США. Сейчас большинство из них уже находятся у себя дома.
Миссионеров похитила банда 400 Mawozo. Власти неделями вели переговоры с похитителями.
Ранее сообщалось, что в ноябре освободили двух членов миссионерской группы, а еще троих — в начале декабря.
Пока неизвестно, выплатили ли злоумышленникам выкуп.
Источник: Christian Aid Ministries
Фото: Christian Aid Ministries