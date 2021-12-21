Впервые в истории торгов: цена газа в Европе превысила $2 тыс.

Спотовая цена газа в Европе превысила $2 000 за тысячу кубометров. Очередной рост начали фиксировать на фоне информации об остановке и развороте в реверсе трансконтинентального газопровода Ямал-Европа.

Также на цену голубого топлива повлияло падение ветрогенерации в регионе. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов (предыдущий зафиксирован в начале октября этого года).

Российский Газпром не заказывал на газовые сутки вторника транзит по газопроводу Ямал-Европа, поэтому он остановился и перешел в реверсный режим – газ идет с запада на восток.

Кроме того, в Европе сильно снизилось производство электроэнергии из возобновляемых источников. В понедельник, 20 декабря, вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии составил всего 9,4%, тогда как за предыдущую неделю (с 13 по 19 декабря) средний показатель был на уровне 13,7% при максимуме в воскресенье – 20%.

Нынешний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки 59,57% от их максимальной вместимости. Как свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, это на 16,3 процентных пункта ниже среднего значения за последние пять лет.

Источник: Биржа ICE Futures