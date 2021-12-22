Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в начале нового года могут состояться переговоры с Россией относительно масштабного наращивания военной силы вдоль украинской границы.

На пресс-брифинге в Белом доме Энтони Блинкен в очередной раз подчеркнул, что для США и Европы наращивание российских войск вблизи Украины вызывает глубокую озабоченность.

— И мы видели планы, согласно которым Россия должна совершить новые акты агрессии против Украины, и которые она могла бы осуществить в очень короткие сроки, — сказал Блинкен.

Госсекретарь напомнил, что НАТО, Европейский Союз, Большая семерка ясно дают понять, что вторжение в Украину обернется для России более серьезными санкциями.

В то же время президент Джо Байден считает, что есть гораздо лучший путь, и это дипломатия. США готовы прибегнуть именно к дипломатии, если Россия тоже.

— Мы готовы к дипломатическому взаимодействию по нескольким каналам. Я думаю, что в начале нового года вы увидите взаимодействие во всех этих областях, чтобы понять, сможем ли мы урегулировать разногласия дипломатическим путем, — сказал Энтони Блинкен, имея в виду диалог между США и Россией.

В рамках предстоящих двусторонних переговоров с США президент России Владимир Путин требует, чтобы НАТО отказал в возможном членстве Украине и другим странам-сателлитам бывшего Советского Союза.

Путин сказал, что Кремль хочет от Запада долгосрочных, юридически обязывающих гарантий, а не словесных заверений, слов и обещаний.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Германии и Великобритании обстановку на границе Украины и сдерживание России от эскалации. Переговоры состоялись во время встречи министров G7 в Ливерпуле.

Источник: White House