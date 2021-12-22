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В горах Мьянмы из-за схождения оползня пропали без вести 70 человек

Марта Бондаренко редактор ленты
В горах Мьянмы из-за схождения оползня пропали без вести 70 человек

В горах на севере Мьянмы на месте добычи нефрита произошел оползень, в результате которого один человек погиб, еще 70 считаются пропавшими без вести.

Местные власти ведут спасательные операции. Считается, что погибший и пропавшие без вести занимались незаконной добычей нефрита. По предварительным данным, оползень был вызван сбрасыванием с грузовиков щебня в карьер.

Оползень произошел в районе деревни Хпакант в штате Качин около 04:00 по местному времени в среду. Добыча нефрита в этом районе запрещена, но местные жители нарушают запрет из-за нехватки работы.

Мьянма — крупнейший в мире добытчик нефрита. На ее рудниках за последние годы было множество аварий и трагедий.

Несколько дней назад в Хпаканте как минимум 10 нелегальных копателей пропали без вести в результате оползня.

В 2020 году более 160 человек, большинство из которых были мигрантами, погибли в результате одной из самых страшных катастроф в Хпаканте после того, как отходы добычи рухнули в озеро.

Торговля нефритом в Мьянме оценивается более чем в $30 млрд в год.

Оползни в Индии

В июле в Индии сильные ливни повлекли за собой оползни. Тогда по меньшей мере 136 человек на территории всей страны погибли от стихии.

Один из оползней произошел неподалеку от города Мумбаи. Почва засыпала большую часть небольшого поселка. Только из-за этого погибли 27 жителей.

Источник: BBC

Фото: Pexels

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