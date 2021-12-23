В ООН призвали Россию прекратить распространять дезинформации против Украины.

Об этом говорится в заявлении 36 стран-членов ООН, которое они выпустили после заседания Совбеза ООН по инициативе России.

В заявлении утверждается, что Россия организовала заседание, на котором выдвинула “циничные и необоснованные обвинения в адрес государств-членов”, чтобы исказить историю в своих собственных политических целях и распространять фейки о соседних странах.

— Экстремизм на основе ксенофобии, расизма и других форм нетерпимости, а также преследование лиц, принадлежащих к меньшинствам, является серьезной темой, которая может представлять угрозу международному миру… Поэтому мы сожалеем о том, что Россия злоупотребила этим вопросом на заседании Совета безопасности, — говорится в заявлении.

В ООН отмечают, что такие действия России являются очередной попыткой отвлечь внимание от нарушений Россией международного права, в частности, в области прав человека.

Страны-члены ООН также заявили, что обеспокоены наращиванием российских сил на Крымском полуострове и вдоль границ Украины, и что любая дальнейшая военная агрессия против Украины повлечет за собой серьезные последствия для РФ.

— Мы призываем Россию прекратить враждебную кампанию дезинформации против Украины, снизить напряженность внутри и вокруг Украины и незамедлительно вывести военные силы и технику, которые она разместила в стране без согласия Украины, — подытожили в заявлении.

Совместное заявление подписали представители Албании, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Федеративных Штатов Микронезии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Либерии, Литвы, Люксембурга, Мальта, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Черногории, Папуа-Новой Гвинеи, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Великобритании, США, Украины и ЕС.

Источник: Представительство США в ООН