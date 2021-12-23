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Байден заявил, что готов баллотироваться в президенты в 2024 году

Марта Бондаренко редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден сказал, что планирует баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Так он ответил на вопрос журналиста телеканала ABC News Дэвида Мюира.

— Планируете ли вы баллотироваться на второй срок? — спросил Мюир Байдена.

Джо Байден ответил коротко — да.

— Но послушайте, я с уважением отношусь к судьбе. Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь. Если я буду в том же состоянии, что и сейчас, — в добром здравии, — я буду баллотироваться снова, — сказал Джо Байден.

Журналист поинтересовался у президента, не означают ли слова Байдена, что это будет реванш против Дональда Трампа.

На это Джо Байден ответил, что так даже повысятся его шансы.

“Вы пытаетесь меня искусить… Конечно. Почему бы мне не баллотироваться против Дональда Трампа в качестве кандидата? Это повысит шансы”, — смеясь, ответил Байден.

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Напомним, что в ноябре 2020 года прошли выборы президента США, на которых победу в итоге одержал Джозеф Байден — он обошел Дональда Трампа. 20 января 2021 года состоялась инаугурация Джо Байдена на должность 46 президента США.

В октябре сообщалось, что поддержка работы президента США Джо Байдена и его администрации резко упала за последние недели. Большинство американцев не поддерживают его деятельность.

Источник: ABC News

Фото: Depositphotos

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