Министр плантаций Шри-Ланки Рамеш Патирана сказал, что его страна надеется ежемесячно отправлять в Иран чая на $5 млн для погашения долга на сумму $251 млн.

Сейчас островное государство переживает серьезный долговой и валютный кризис, который усугубился из-за падения доходов от туристической отрасли.

Отмечается, что решение погасить долг перед Ираном чаем — это первый такой случай.

Патирана сказал, что этот метод оплаты не будет нарушать санкции ООН или США, потому что чай был отнесен к категории продуктов питания по гуманитарным соображениям, и никакие иранские банки, внесенные в черный список, не будут задействованы.

Министерство плантаций заявило, что данное решение сэкономит Шри-Ланке столь необходимую иностранную валюту, поскольку расчеты с Ираном будут производиться в шри-ланкийских рупиях за счет продажи цейлонского чая.

В следующем году Шри-Ланка должна будет выплатить около $4,5 млрд в счет погашения долга, начиная с погашения международных суверенных облигаций на сумму $500 млн в январе.

Однако в конце ноября валютные резервы страны сократились до $1,6 млрд.

Шри-Ланка производит около 340 млн кг чая в год. В прошлом году страна экспортировала 265,5 млн кг, а в 2020 году выручка составила $1,24 млрд.

Почти 5% населения Шри-Ланки работают в чайной индустрии.