США ожидают взаимодействия и гарантий от России – Салливан

Соединенные Штаты Америки совместно с Североатлантическим Альянсом и европейскими партнерами готовы к взаимодействию с Россией по поводу гарантий безопасности.

Такое заявление сделал американский посол Джон Салливан.

По его словам, Вашингтон готов вступить в дискуссию с Москвой, хотя Кремль в курсе, что Соединенные Штаты не пойдут на компромисс, если это противоречит американским ценностям.

— Я ожидаю, что это будет диалог, а не просто ситуация, в которой одна из сторон требует гарантий, – подчеркнул Салливан.

Он добавил, что Североатлантический альянс, США и многие другие страны, которые заботились о мире в течение последних десятилетий, продолжат беспокоиться о безопасности государств в Европе.

Салливан подчеркнул, что Америка все равно готова к диалогу по этому поводу.

Напомним, ранее США объявили о том, что готовы начать переговоры с Россией, в том числе, о безопасности Украины, начиная с января.

Вашингтон требует от РФ гарантий взаимности, предупреждая при этом о том, что вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия.

Информацию о переговорах с США по вопросам безопасности в Европе в Женеве уже подтвердил президент России Владимир Путин.

Источник: Коммерсантъ