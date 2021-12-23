23 декабря в США умерла Джоан Дидион – известная американская журналистка и писательница. Ей было 87 лет.

Об этом сообщили ее коллеги из издательства Knopf, выпускавшего книги Джоан Дидион. Причиной смерти писательницы стала болезнь Паркинсона.

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Имя Джоан Дидион тесно связано с понятием новой журналистики. Женщина стала знаменита в 1960-х годах, когда печаталась в известных американских журналах Life и The Saturday Evening Post.

Там Джоан Дидион анализировала послевоенную жизнь Америки. Уже со временем она попробовала себя в качестве писательницы. Первый роман Джоан Дидион под названием Беги, река она выпустила в 1963 году.

Кроме художественной прозы и документалистики она также писала сценарии к фильмам. В 2005 году Джоан Дидион посвятила эссе своему умершему мужу, писателю Джону Данну.

Фото: alexisrmt