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В Нью-Йорке умерла писательница Джоан Дидион

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Нью-Йорке умерла писательница Джоан Дидион

23 декабря в США умерла Джоан Дидион – известная американская журналистка и писательница. Ей было 87 лет.

Об этом сообщили ее коллеги из издательства Knopf, выпускавшего книги Джоан Дидион. Причиной смерти писательницы стала болезнь Паркинсона.

 

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Публикация от NYT Books (@nytbooks)

Имя Джоан Дидион тесно связано с понятием новой журналистики. Женщина стала знаменита в 1960-х годах, когда печаталась в известных американских журналах Life и The Saturday Evening Post.

Там Джоан Дидион анализировала послевоенную жизнь Америки. Уже со временем она попробовала себя в качестве писательницы. Первый роман Джоан Дидион под названием Беги, река она выпустила в 1963 году.

Кроме художественной прозы и документалистики она также писала сценарии к фильмам. В 2005 году Джоан Дидион посвятила эссе своему умершему мужу, писателю Джону Данну.

Фото: alexisrmt

Источник: NYT

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