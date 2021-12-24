Американские спецслужбы считают, что Саудовская Аравия в настоящее время активно производит свои собственные баллистические ракеты. И в этом ей помогает Китай.

Считается, что Иран — главный региональный соперник саудовцев.

Известно, что Саудовская Аравия в прошлом закупала баллистические ракеты у Китая, но никогда не могла создать свои собственные — до сих пор, согласно трем источникам, знакомым с последними разведданными. Спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении CNN, показывают, что производство оружия сейчас идет на одной локации.

Администрация Байдена сейчас сталкивается с вопросом, могут ли достижения Саудовской Аравии в области производства баллистических ракет кардинально изменить динамику власти в регионе.

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Известно, что Иран и Саудовская Аравия — заклятые враги, и маловероятно, что Тегеран согласится прекратить производство баллистических ракет, если Саудовская Аравия начнет производство своих собственных.

— Собственное производство баллистических ракет Саудовской Аравией предполагает, что любые дипломатические усилия по контролю за распространением ракет потребуют участия других региональных игроков, таких как Саудовская Аравия и Израиль, — сказал Джеффри Льюис, эксперт по оружию и профессор Института международных исследований Миддлбери.

В Совете национальной безопасности США и ЦРУ отказались комментировать информацию.

Представитель Министерства иностранных дел Китая сказал CNN, что Саудовская Аравия и Китай являются стратегическими партнерами и поддерживают дружественное сотрудничество во всех сферах, в том числе в сфере военной торговли.

По его словам, такое сотрудничество не нарушает никаких норм международного права и не связано с распространением оружия массового уничтожения.

По данным CNN, еще в 2019 году разведслужбы США знали, что Саудовская Аравия сотрудничает с Китаем в продвижении своей программы производства баллистических ракет.

В 2020 году сообщалось, что США готовы по мере необходимости пойти на развертывание ракет средней и малой дальности в Европе для сдерживания России.