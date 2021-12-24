В Бангладеш на реке недалеко от города Джалакати загорелся паром с людьми на борту. Местные власти сообщают о 32 погибших и почти сотне раненых.
Переполненное судно следовало из столицы Дакки в сторону города Баргуна.
Некоторые из жертв утонули, прыгнув в воду.
Число жертв катастрофы в пятницу может увеличиться, так как многие пассажиры получили довольно серьезные ожоги.
— Трехэтажный паром Obhijan 10 загорелся посреди реки. Мы обнаружили 32 тела, — сказал начальник местной полиции Мойнул Ислам.
Сообщается, что на борту судна находилось около 500 человек.
Аварии на паромах — не редкость в Бангладеш, их причинами являются плохое обслуживание, низкие стандарты безопасности и переполненность.
Напомним, что в мае в городе Шибчар произошло столкновение катера с баржей, груженой песком. В результате аварии погибли по меньшей мере 28 человек. Пятерых пассажиров удалось спасти.
По словам инспектора движения паромного транспорта, скоростной катер с пассажирами направлялся к паромному причалу, однако столкнулся с наполненной песком баржей и опрокинулся.