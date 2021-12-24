В Польше не исключают продления стены на границе с Беларусью до Украины

Польша может достроить стену на границе с Беларусью и продлить ее до Украины.

Такое мнение в интервью Gazeta Polska Codziennie высказал вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

– Я не исключаю, что стену на границе с Беларусью придется укреплять и продолжить до границы с Украиной, – сказал польский политик.

По его словам, сегодня неизвестно, в каком направлении пойдет российская агрессия, поэтому нужно готовиться к разным вариантам.

– К сожалению, Запад много лет очень наивно смотрел на Москву. Он много раз пытался переманить ее на свою сторону, обманутый каким-то утопическим видением этой страны. Ничего хорошего из этого не вышло. По крайней мере, для Запада, – подчеркнул Качиньский.

В то же время возможное нападение РФ на Украину он оценивает как нерациональный.

Из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе Польша в октябре выделила $404 млн на строительство стены вдоль границы с Беларусью, чтобы сдержать поток мигрантов. Это забор из колючей проволоки высотой 2,5 м.

Польские пограничники также получили разрешение немедленно выгонять иностранцев в случае попытки незаконного пересечения границы.

Источник: rmf24.pl