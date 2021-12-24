Ученые с помощью ДНК из костей и зубов 35 человек, найденных в гробнице возрастом 5 700 лет, создали старейшее в мире генеалогическое древо. Из тех людей – 27 были родственниками.

Человеческие останки обнаружили в гробнице в Котсуолдсе, Великобритания.

Анализ ДНК похороненных в гробнице показал, что эти люди принадлежали к пяти непрерывным поколениям одной большой семьи.

Исследовательская группа, в которую вошли археологи из Университета Ньюкасла и генетики из Университета Страны Басков, Венского университета и Гарвардского университета, показала, что большинство тех, кто был похоронен в гробнице, произошли от четырех женщин, у которых дети от одного мужчины.

Работа поможет исследователям понять семейную динамику среди людей каменного века и больше узнать об их культуре.

Исследователи обнаружили, что в тот период было широко распространено многомужество: женщины рожали детей от нескольких мужчин.

Разные женщины, у которых были дети от одного мужчины, как правило, не были родственницами друг друга. Но в тех случаях, когда женщины производили потомство более чем с одним мужчиной, эти мужчины, как правило, были близкими родственниками.

Гробницу раскопали еще в 1980-х годах.

В Украине нашли захоронение возрастом 5 тыс. лет

В Тернопольской области археологи нашли гробницу с артефактами, которым не менее 5 тыс. лет.

Источник: Newcastle University

Фото: Newcastle University