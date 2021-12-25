Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что празднование Нового года на Таймс-сквер будет сокращено, с меньшим количеством желающих погулять, и все обязаны будут носить маски.
А некоторые крупные города Европы, где штамм Омикрон быстро распространился, уже заявили, что они отменяют свои планы на празднование.
Какие же города объявили, что отменяют свои массовые гуляния:
Афины
В этом году над Акрополем не будет фейерверков. Министр здравоохранения Танос Плеврис заявил во время брифинга в четверг, 23 декабря, что все публичные празднования Рождества и Нового года, запланированные муниципалитетами, отменены.
Всем путешественникам, прибывающим в Грецию, настоятельно рекомендуется сделать тесты на Covid-19 на второй и четвертый дни после прибытия. Помимо этого у туристов должен быть отрицательный результат теста для въезда в Грецию.
С 24 декабря маски снова стали обязательными как в помещениях, так и на улице. Ограничительные меры продлятся до 3 января. По словам Плевриса, позже могут быть введены дополнительные ограничения в отношении спортивных и развлекательных объектов.
Берлин
Германия введет строгие ограничения на контакты, начиная с 28 декабря, и запретит массовые собрания в канун Нового года, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Это означает, что никаких масштабных фейерверков не будет ни в Берлине, ни в других крупных городах, таких как Мюнхен и Франкфурт.
По словам Шольца, с 28 декабря максимум 10 человек смогут собираться, независимо от того, вакцинированы они или выздоровели. На детей 13 лет и младше новые ограничения на контакты не распространяются.
Эдинбург
Общественное празднование кануна Нового года в Шотландии будет отменено, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. По ее словам, власти пошли на такой шаг, чтобы замедлить распространение Омикрона.
Лондон
В Лондоне также отменили предновогодние празднования. Об этом сообщил мэр британской столицы Садик Хан. Причиной тому все тот же коронавирус.
— Из-за роста числа случаев заболевания Covid-19 мы приняли трудное решение отменить предновогоднее празднование на Трафальгарской площади. Безопасность всех лондонцев должна быть на первом месте, — написал Хан в Twitter.
Вместо этого праздничная программа будет транслироваться на BBC One.
Ранее сообщалось, что на Трафальгарской площади должно было собраться более 6 500 человек.
Нью-Дели
Правительство Нью-Дели объявило о запрете на все социальные, культурные, политические и фестивальные собрания из-за роста случаев заболевания Covid-19.
Барам и ресторанам будет разрешено работать только на 50% заполненности.
Париж
Париж отменил традиционный новогодний фейерверк над Елисейскими полями.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что крупные публичные празднования и фейерверки будут запрещены в канун Нового года, и рекомендовал даже вакцинированным людям пройти тестирование перед тем, как собраться на вечеринки.
Рим
Рим — один из нескольких итальянских городов, которые решили отменить торжества.
В регионе Кампания также запретили застолья и употребление алкоголя в общественных местах с 23 декабря по 1 января. Венеция отменила концерты под открытым небом и новогодние салюты.
Но не все города мира отменили свои празднования:
Бангкок
Столица Таиланда проведет свои торжества, но с некоторыми оговорками. Для празднования разрешаются только площадки под открытым небом. Люди должны быть полностью вакцинированы и сделать тесты в течение 72 часов, а затем зарегистрироваться для участия.
Кейптаун
В столице Южно-Африканской Республики можно будет отпраздновать Новый год, но с ограничениями: все публичные места должны будут рано закрыться, а затем последует комендантский час.
Дубай
По данным VisitDubai.com, салюты в Бурдж-Халифе, самом высоком здании в мире, все еще запланированы. Эмират требует, чтобы посетители, которые хотят присутствовать на праздновании, регистрировались с помощью приложения U by Emaar.
Лас-Вегас
В центре города все еще планируют провести шоу фейерверков.
Рио-де-Жанейро
— Мы хотим отметить конец года спокойно, безопасно и организованно. Мы встретились с представителями Научного комитета, который подтвердил, что проведение празднования Нового года в городе будет безопасным в соответствии с положениями, представленными правительством города, — сказал мэр Эдуардо Паес.
Сидней
В Сиднее запланировано празднование Нового года, но необходимо будет купить билеты, чтобы попасть на соответствующую локацию. Требовать документа о полной вакцинации не будут.
Тайбэй
По сообщению Taipei Times и других местных СМИ, крупнейший город на острове Тайвань планирует проводить ежегодное шоу обратного отсчета и фейерверками на небоскребе Тайбэй 101.
Ранее Факты ICTV рассказывали, где в Киеве можно отпраздновать Новый год.