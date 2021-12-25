Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что празднование Нового года на Таймс-сквер будет сокращено, с меньшим количеством желающих погулять, и все обязаны будут носить маски.

А некоторые крупные города Европы, где штамм Омикрон быстро распространился, уже заявили, что они отменяют свои планы на празднование.

Какие же города объявили, что отменяют свои массовые гуляния:

Афины

В этом году над Акрополем не будет фейерверков. Министр здравоохранения Танос Плеврис заявил во время брифинга в четверг, 23 декабря, что все публичные празднования Рождества и Нового года, запланированные муниципалитетами, отменены.

Всем путешественникам, прибывающим в Грецию, настоятельно рекомендуется сделать тесты на Covid-19 на второй и четвертый дни после прибытия. Помимо этого у туристов должен быть отрицательный результат теста для въезда в Грецию.

С 24 декабря маски снова стали обязательными как в помещениях, так и на улице. Ограничительные меры продлятся до 3 января. По словам Плевриса, позже могут быть введены дополнительные ограничения в отношении спортивных и развлекательных объектов.

Берлин

Германия введет строгие ограничения на контакты, начиная с 28 декабря, и запретит массовые собрания в канун Нового года, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Это означает, что никаких масштабных фейерверков не будет ни в Берлине, ни в других крупных городах, таких как Мюнхен и Франкфурт.

По словам Шольца, с 28 декабря максимум 10 человек смогут собираться, независимо от того, вакцинированы они или выздоровели. На детей 13 лет и младше новые ограничения на контакты не распространяются.

Эдинбург

Общественное празднование кануна Нового года в Шотландии будет отменено, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. По ее словам, власти пошли на такой шаг, чтобы замедлить распространение Омикрона.

Лондон

В Лондоне также отменили предновогодние празднования. Об этом сообщил мэр британской столицы Садик Хан. Причиной тому все тот же коронавирус.

— Из-за роста числа случаев заболевания Covid-19 мы приняли трудное решение отменить предновогоднее празднование на Трафальгарской площади. Безопасность всех лондонцев должна быть на первом месте, — написал Хан в Twitter.

Вместо этого праздничная программа будет транслироваться на BBC One.

Ранее сообщалось, что на Трафальгарской площади должно было собраться более 6 500 человек.

Нью-Дели

Правительство Нью-Дели объявило о запрете на все социальные, культурные, политические и фестивальные собрания из-за роста случаев заболевания Covid-19.

Барам и ресторанам будет разрешено работать только на 50% заполненности.

Париж

Париж отменил традиционный новогодний фейерверк над Елисейскими полями.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что крупные публичные празднования и фейерверки будут запрещены в канун Нового года, и рекомендовал даже вакцинированным людям пройти тестирование перед тем, как собраться на вечеринки.

Рим

Рим — один из нескольких итальянских городов, которые решили отменить торжества.

В регионе Кампания также запретили застолья и употребление алкоголя в общественных местах с 23 декабря по 1 января. Венеция отменила концерты под открытым небом и новогодние салюты.

Но не все города мира отменили свои празднования:

Бангкок

Столица Таиланда проведет свои торжества, но с некоторыми оговорками. Для празднования разрешаются только площадки под открытым небом. Люди должны быть полностью вакцинированы и сделать тесты в течение 72 часов, а затем зарегистрироваться для участия.

Кейптаун

В столице Южно-Африканской Республики можно будет отпраздновать Новый год, но с ограничениями: все публичные места должны будут рано закрыться, а затем последует комендантский час.

Дубай

По данным VisitDubai.com, салюты в Бурдж-Халифе, самом высоком здании в мире, все еще запланированы. Эмират требует, чтобы посетители, которые хотят присутствовать на праздновании, регистрировались с помощью приложения U by Emaar.

Лас-Вегас

В центре города все еще планируют провести шоу фейерверков.

Рио-де-Жанейро

— Мы хотим отметить конец года спокойно, безопасно и организованно. Мы встретились с представителями Научного комитета, который подтвердил, что проведение празднования Нового года в городе будет безопасным в соответствии с положениями, представленными правительством города, — сказал мэр Эдуардо Паес.

Сидней

В Сиднее запланировано празднование Нового года, но необходимо будет купить билеты, чтобы попасть на соответствующую локацию. Требовать документа о полной вакцинации не будут.

Тайбэй

По сообщению Taipei Times и других местных СМИ, крупнейший город на острове Тайвань планирует проводить ежегодное шоу обратного отсчета и фейерверками на небоскребе Тайбэй 101.

Ранее Факты ICTV рассказывали, где в Киеве можно отпраздновать Новый год.