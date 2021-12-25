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Во Франции из зоопарка сбежала стая волков

Марта Бондаренко редактор ленты
Во Франции из зоопарка сбежала стая волков

Инцидент произошел в зоопарке Trois Vallées в городе Монредон-Лабессонни, на юге Франции.

Животным удалось сломать двери вольера и перелезть через забор, но за пределы зоопарка животные так и не вышли.

Местный чиновник Фабьен Шоле сообщил, что четырех волков пришлось ликвидировать из-за агрессивного поведения.

Остальные пятеро были возвращены в вольер, им сделали инъекции наркоза.

— В то время в зоопарке было немного людей, но никто не был подвергнут непосредственной опасности, — сказал Шолле.

Но он добавил, что зоопарк необходимо закрыть, пока не будут устранены проблемы с безопасностью.

На своем веб-сайте зоопарк Trois Vallées сообщил, что закроется до середины января из-за срочных работ.

В зоопарке площадью более 60 гектаров содержится более 600 животных, включая львов, обезьян и фламинго.

Источник: BBC

Фото: Pexels

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