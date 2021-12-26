Американские сенаторы озвучили ряд советов для президента США Джо Байдена по сдерживанию России от дальнейшей агрессии против Украины. Речь идет об экономических и военных мерах.

Соответствующую стратегию сдерживания РФ обнародовали в совместной статье для издания The Washington Post сенатор-республиканец Роб Портман и сенатор от Демократической партии Джинн Шейхин.

Статья вышла под названием: Украина стала на сторону Запада в 2014 году. Сегодня мы должны встать на сторону Украины.

В ней сенаторы напоминают, что в 2014 году во время Революции Достоинства украинцы сознательно выбрали путь на Запад – в свободное, демократическое и независимое будущее.

– Сегодня это стремление к свободе еще более ярко выражено. Недавние опросы свидетельствуют о сильной поддержке украинцами, особенно молодежью, вступления в Европейский Союз и НАТО. И это несмотря на безжалостные попытки России подорвать украинскую демократию с помощью дезинформации и военного запугивания, включая незаконную аннексию Крыма, — говорится в статье.

Сенаторы отмечают, что российские войска вторглись на украинский Донбасс в 2014 году. И Москва до сих пор оказывает поддержку оккупационным вооруженным формированиям. Более того, агрессивная позиция РФ в последнее время значительно усилилась: вблизи украинской границы сконцентрировано около 100 тыс. российских военных и 100 батальонных тактических групп, включая бронированные танки и артиллерию.

Сенаторы обращают внимание на публикации в СМИ, что Россия может совершить вторжение в Украину уже в январе 2022 года.

– Москва хочет, чтобы мир поверил, что Россия просто пытается оградить свою границу от угрозы со стороны Украины и НАТО. Этот аргумент не имеет смысла. Военная позиция Украины всегда носила сугубо оборонительный характер. В отличие от России, Украина выполнила свои обязательства по Минским соглашениям, которые должны обеспечить прекращение огня на Донбассе, — сказано в статье.

В связи с этим сенаторы подчеркивают, что стратегия Белого дома (администрации Джо Байдена) по сдерживанию Москвы должна включать не только дипломатию, но и военные и экономические меры.

В общей сложности Портман и Шейхин озвучили четыре совета президенту США для сдерживания РФ:

1. Соединенные Штаты должны увеличить объемы поставок оружия в Украину, чтобы повысить ее обороноспособность. Сенаторы настаивают, что Вашингтон должен предоставить противовоздушные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Портман и Шейхин напомнили, что с 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 млрд долларов, а с 2017 года начали передавать летальное оружие. В то же время, сенаторы подчеркивают, что это вооружение было направлено на помощь Украине в вооруженном конфликте на Донбассе, а не на защиту от масштабного вторжения РФ.

2. Администрация Джо Байдена не должна поддерживать какие-либо попытки принудить Украину к уступкам в отношении Донбасса вне Минского процесса.

– Президенту Байдену не следует призывать президента Украины Владимира Зеленского к уступкам за рамками Минского процесса. Он (Джо Байден, – Ред.) должен требовать от РФ отвести войска от границы перед последующими переговорами, – отмечается в публикации.

3. Джо Байдену следует серьезно пересмотреть позицию относительно введения санкций против российского газопровода Северный поток-2. Белому дому следует сотрудничать с новым правительством Германии, чтобы не допустить запуска газопровода. Как отмечают сенаторы, тем самым США лишат Владимира Путина рычага влияния на Европу.

4. США должны продолжать создание международной коалиции с партнерами в Европе и других странах, четко понимающих угрозы нынешней ситуации.

В статье подчеркивается, что Украина, Грузия и страны Балтии в свое время выбрали свободное и демократическое будущее, и отказ от поддержки этих стран будет только способствовать желанию России лишить их идентичности.

Сенаторы отмечают, что то, как Запад сейчас отреагирует на ситуацию у границ Украины, определит траекторию его отношений с Россией на следующее десятилетие.

Свои советы президенту США по сдерживанию России от дальнейшей агрессии недавно обнародовал и сенатор-республиканец Роджер Уикер. Он, в частности, призвал Байдена четко заявить Путину, что масштабная агрессия против Украины приведет к многочисленным жертвам среди россиян.

Кроме того, Уикер настаивает, что США должны предоставить Украине современное вооружение, в котором нуждается наше государство (речь идет о противовоздушном оружии и противотанковых системах Javelin). В то же время НАТО, по словам сенатора, может отправить в Украину больше военных.

Кроме того, Уикер выступил за введение санкций против российских чиновников, связанных с газопроводом Северный поток-2, а также за усиление ограничительных мер против ближайшего окружения Путина.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что в 200 км от государственной границы нашего государства находятся 122 тыс. российских военных. А в 400 км – еще 143,5 тыс. военных РФ.

Источник: The Washington Post, Голос Америки