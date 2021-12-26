Китай сменил партийного босса Синьцзяна, которого связывают с репрессиями против уйгуров

В Китае заменили чиновника коммунистической партии, руководившего репрессиями, направленными против уйгуров и других мусульманских меньшинств в крайнем западном регионе Синьцзяна.

Государственное китайское информационное агентство Синьхуа сообщило в коротком сообщении, что Ма Синжуй, который с 2017 года является губернатором прибрежной экономической провинции Гуандун, сменил Чэня Цюаньго в должности главы партии Синьцзян. Чэня переведут на другую роль.

Такие изменения произошли на фоне более широких перестановок перед XX съездом партии в следующем году, которые запланированы на осень. Неясно, означает ли этот шаг к переосмыслению общего подхода Китая к Синьцзяну. Из-за репрессий против уйгуров Пекин подвергается значительному международному давлению.

Некоторые китайские наблюдатели отмечают, что Чэня могут повысить во время съезда партии. Другие говорят, что его замена на Ма может способствовать сосредоточению на экономическом развитии региона.

66-летний Чэнь был назначен секретарем партии Синьцзяна в 2016 году. Он является одним из 25 членов политбюро Китая, а в прошлом году США внесли его в санкционный список.

В четверг Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из Синьцзяна из-за опасений Вашингтона по поводу принудительного труда. Пекин осудил этот шаг.

Правозащитные группы и ООН говорят, что около 1 млн уйгуров и других мусульман были заключены в лагерях в Синьцзяне во “имя борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом”.

С 2017 года политика Пекина в провинции подверглась жесткой критике из-за границы. Некоторые западные законодатели и парламентарии охарактеризовали отношение Китая к уйгурам как геноцид. В Пекине это обвинение отвергают. Поэтому несколько стран призвали бойкотировать зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

62-летний Ма, сменивший Чэня, имеет опыт работы в аэрокосмической промышленности. До того как стать губернатором Гуандуна, он занимал с 2015 года должность партийного босса в Шэньчжэне.