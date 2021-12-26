Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Китай сменил партийного босса Синьцзяна, которого связывают с репрессиями против уйгуров

Мария Степанюк редактор ленты
Китай компартія газети

В Китае заменили чиновника коммунистической партии, руководившего репрессиями, направленными против уйгуров и других мусульманских меньшинств в крайнем западном регионе Синьцзяна.

Государственное китайское информационное агентство Синьхуа сообщило в коротком сообщении, что Ма Синжуй, который с 2017 года является губернатором прибрежной экономической провинции Гуандун, сменил Чэня Цюаньго в должности главы партии Синьцзян. Чэня переведут на другую роль.

Такие изменения произошли на фоне более широких перестановок перед XX съездом партии в следующем году, которые запланированы на осень. Неясно, означает ли этот шаг к переосмыслению общего подхода Китая к Синьцзяну. Из-за репрессий против уйгуров Пекин подвергается значительному международному давлению.

Некоторые китайские наблюдатели отмечают, что Чэня могут повысить во время съезда партии. Другие говорят, что его замена на Ма может способствовать сосредоточению на экономическом развитии региона.

66-летний Чэнь был назначен секретарем партии Синьцзяна в 2016 году. Он является одним из 25 членов политбюро Китая, а в прошлом году США внесли его в санкционный список.

В четверг Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из Синьцзяна из-за опасений Вашингтона по поводу принудительного труда. Пекин осудил этот шаг.

Правозащитные группы и ООН говорят, что около 1 млн уйгуров и других мусульман были заключены в лагерях в Синьцзяне во “имя борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом”.

Читайте
Вслед за США: Австралия объявила дипломатический бойкот Играм-2022 в Пекине

С 2017 года политика Пекина в провинции подверглась жесткой критике из-за границы. Некоторые западные законодатели и парламентарии охарактеризовали отношение Китая к уйгурам как геноцид. В Пекине это обвинение отвергают. Поэтому несколько стран призвали бойкотировать зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

62-летний Ма, сменивший Чэня, имеет опыт работы в аэрокосмической промышленности. До того как стать губернатором Гуандуна, он занимал с 2015 года должность партийного босса в Шэньчжэне.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка