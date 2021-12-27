Пандемия коронавируса стала причиной того, что в мире с 2020 года более 97 млн человек оказались за чертой бедности, живя менее чем на $2 в день. Об этом свидетельствует отчет Всемирного банка.

С тех пор улучшений не произошло.

— В глобальном масштабе рост бедности, произошедший в 2020 году из-за Covid-19, все еще сохраняется, а количество бедных по-прежнему будет составлять 97 млн человек, — заявили экономисты Всемирного банка.

Однако они отметили, что в этом году общий уровень бедности должен снизиться.

По данным Всемирного банка, 2020 год стал самым неудачливым в борьбе с глобальной бедностью: число самых бедных в мире увеличилось впервые за более чем 20 лет.

Каролина Санчес-Парамо, директор по вопросам бедности и справедливости Всемирного банка, сравнила пандемию со стихийным бедствием, которое быстро распространится за пределы своего эпицентра в Восточной Азии.

— Мы знали, что надвигается цунами. Вопрос был не в том, дойдет ли этот [экономический шок] до других развивающихся регионов, а в том, когда, — сказала она.

Растущее неравенство

Даже когда десятки миллионов людей оказались в нищете, сверхбогатые стали еще богаче. По данным World Inequality Lab, в прошлом году миллиардеры показали наибольший прирост своего богатства за всю историю наблюдений.

Шамеран Абед, исполнительный директор BRAC International, некоммерческой организации, которая работает над сокращением бедности в Азии и Африке, указал на увеличивающийся разрыв в уровне благосостояния, заявив, что “три самых богатых человека мира могут искоренить бедность на Земле”.

— Это не только их ответственность. Я просто говорю, что в целом ресурсов для решения проблемы достаточно, — отметил Шамеран Абед.

Ранее Дэвид Бисли, директор Всемирной продовольственной программы ООН, сказал, что $6 млрд, или около 2% от капитала Илона Маска, может помочь решить проблему голода в мире.

— Эти $6 млрд помогли бы 42 миллионам людей, которые буквально умрут, если мы им не поможем, — добавил Бисли.

Пропасть в вакцинации

Пропасть в закупках вакцин между бедными и богатыми странами стала серьезной проблемой, поскольку многие богатейшие страны мира скупают дозы прививок, которых более, чем достаточно для вакцинации своего населения, и при этом ни разу не выполнили своих обещаний поделиться вакцинами с развивающимся миром.

За последние два года правительства по всему миру всячески пытаются помочь поддержать свою экономику.

Во Всемирном банке отмечают, что очень важно правительствам не сокращать программы социальной защиты населения до того момента, как уровень занятости достигнет допандемического уровня.