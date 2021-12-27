Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров, подконтрольный Кремлю, назвал Украину “территорией России” и заявил о готовности “присоединить” наше государство к РФ или Чечне.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Грозном. По словам Кадырова, если украинский лидер Владимир Зеленский будет продолжать нынешнюю политику по отношению к России, то Украину нужно будет присоединить к РФ.

Он также назвал украинцев “нашим народом” (то есть российским) и “нашей территорией”.

– Мое глубокое убеждение, что если господин Зеленский и его команда будут так вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы – наш народ, это наша территория, – утверждал на пресс-конференции Кадыров.

По словам главы Чечни, он бы уже давно “присоединил” Украину, если бы получил такое поручение, но этому мешают государственные договоренности.

– Если бы мне поручили, то я бы давно решил этот вопрос: или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил вопрос там. Но есть государственные нормативные правовые договоренности, которые не разрешают принимать такие решения, — объявил Кадыров.

Он также проинформировал, что после незаконного захвата Россией украинского Крыма говорил, что “нужно забрать Киев”, поскольку у западных стран якобы есть интерес разместить в Украине свои военные базы и диктовать Москве условия.

В начале декабря западные СМИ обнародовали информацию, что Россия рассматривает план захвата двух третей территории Украины. А для вторжения может привлечь 175 тыс. солдат.

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, 49,2% украинцев считают реальной угрозу вторжения российских войск на территорию Украины.