Вооруженный мужчина возле Виндзорского замка: нашли видео с угрозами убить Елизавету II

Полицейские обнаружили видеозапись, на которой мужчина в маске с арбалетом угрожает убить королеву Великобритании Елизавету II.

Его нашли у 19-летнего вооруженного мужчины, которого два дня назад задержали возле Виндзорского замка. В этом году королева праздновала Рождество 25 декабря в официальной резиденции британских монархов.

На видеозаписи можно увидеть, как человек в маске держит арбалет, угрожая убить члена королевской семьи Елизавету II ради мести.

Мужчина отметил, что имеет в виду месть за резню Джаллианвала Баг, произошедшую в апреле 2019 года на территории современной Индии, часть которой находилась в составе Британской империи.

По данным историков, эта резня считается одной из самых кровавых в истории Великобритании. По разным подсчетам, в тот день погибли от 350 до более 1,5 тыс. людей.

Британская полиция подтвердила в комментарии иностранным СМИ, что правоохранители дают оценку видеозаписи после задержания мужчины с арбалетом возле Виндзорского замка. Однако в полиции не прокомментировали, был ли это он или другой человек на видео.

Задержание мужчины в Британии

В Великобритании возле Виндзорского замка задержали мужчину, который имел с собой оружие. В этом месте королева Елизавета II праздновала Рождество.

Ему удалось попасть на территорию резиденции британских монархов через ограждение, которым он перебрался с помощью веревочной лестницы.