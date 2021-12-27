Исследование, проведенное благотворительной организацией Christian Aid, показало, что в 2021 году произошло 10 самых экстремальных погодных катаклизмов, каждое из которых нанесло ущерб более чем на $1,5 млрд.

Наибольший финансовый ущерб был нанесен ураганом Ида, обрушившимся на США в августе, и наводнением в Европе в июле.

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Во многих более бедных регионах мира наводнения и штормы вызвали массовую вынужденную миграцию населения.

В августе Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своем докладе отметила, что более частое возникновение ураганов и тропических циклонов связано именно с влиянием человека на климат.

— Доля интенсивных тропических циклонов, средних скоростей ветра тропических циклонов и пиковых скоростей ветра тропических циклонов будет увеличиваться в глобальном масштабе с усилением глобального потепления, — говорится в исследовании МГЭИК.

Ураган Ида среди всех катаклизмов в этом году, по данным Christian Aid, нанес наибольший финансовый ущерб. Тысячам жителей американского штата Луизиана пришлось покинуть свои дома.

Этот шторм вызвал обильные дожди в ряде штатов и городов. Около 95 человек погибли, а экономический ущерб оценивается в $65 млрд.

Вторым по финансовому ущербу стало наводнение в Германии, Франции и других европейских странах в июле 2021 года. В результате стихии 240 человек погибли. Общий ущерб составил около $43 млрд.

Согласно исследованию, большинство погодных катаклизмов произошли в развитых странах.

По данным британско-американской страховой компании Aon, 2021 год станет четвертым случаем за пять лет, когда глобальные природные катастрофы обойдутся более чем в $100 млрд.

В отчете также задокументировано множество других природных катаклизмов, финансовые последствия которых определить сложнее, но влияние которых на людей довольно значительное.

Наводнение в Южном Судане привело к перемещению более 800 000 человек. Более 200 000 были вынуждены покинуть свои дома, чтобы спастись от циклона Тауктае, который обрушился на Индию, Шри-Ланку и Мальдивы в мае.

В отчете подчеркивается необходимость активизировать усилия по сокращению выбросов углекислого газа, чтобы уменьшить влияние погодных условий в будущем. Он также призывает мировых лидеров помогать более бедным странам, которые несут огромные экономические потери в результате стихий.

Еще в сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на конференции Организации Объединенных Наций по климату заявил, что мир находится на грани катастрофы из-за резкого повышения среднегодовой температуры на всем земном шаре.