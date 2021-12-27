Российская Федерация входит в тройку наиболее враждебных стран, угрожающих безопасности Великобритании.

Об этом заявил в одном из интервью британский государственный министр по безопасности Демиан Хайндс.

Так, в ответ на просьбу журналиста назвать наиболее враждебные для Британии государства мира Хайндс перечислил три: Китай, Россию, а также Иран.

– Три страны, которые я вам назвал, физически располагают человеческими ресурсами. У них широкое присутствие в киберпространстве, и они могут разворачивать масштабные силы. Они могут запускать и проводят информационные операции и участвуют в них множеством разнообразных способов, — рассказал министр.

Как отмечает издание, перечисленные Хайндсом угрозы можно расшифровать следующим образом: шпионы на местах, атаки в киберпространстве, солдаты в режиме готовности и кампании по дезинформации.

Министр добавил, что есть еще четвертое государство, со стороны которого Лондон видит угрозы: Северная Корея (КНДР).

Во время интервью Дэмиан Хайндс высказался за обновление законодательства Британии по противодействию иностранным разведкам, поскольку в некоторых положениях оно устарело более чем на сто лет.

В ноябре этого года начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер отмечал, что главная угроза безопасности страны сейчас исходит от России.