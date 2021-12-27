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Факты / Мир / Мировые новости

В Польше пресечена очередная попытка прорыва беженцев через границу

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
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В понедельник, 27 декабря, группа беженцев предприняла очередную попытку прорыва через границу в Польшу с территории Беларуси.

По словам польских пограничников, это случилось около полуночи, в районе населенного пункта Мельник.

Прорваться через границу попытались 36 человек. Они атаковали польских пограничников, бросая в них камни. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Это произошло на следующий день после того, как границу попытались пересечь шесть беженцев, однако их задержали.

Напомним, из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе Польша в октябре выделила $404 млн на строительство стены вдоль границы с Беларусью.

Такие меры были приняты для того, чтобы сдержать поток мигрантов. В частности, было приказано построить забор из колючей проволоки высотой 2,5 м.

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Более того, пограничники с польской стороны имеют право выгонять иностранцев в случае попытки незаконного пересечения границы.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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